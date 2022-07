Haciendo referencia hacia el modelo de conducción política de Horacio Cartes, a quien se enfrentará en diciembre por la titularidad del Partido Colorado, el mandatario señaló que él siempre buscó que sus planes se enmarquen dentro de los principios de la democracia.

“Se observan proyectos que pretenden sostenerse sin la voluntad popular y por fuera de las reglas del Estado de Derecho, tanto en la esfera nacional e internacional. Hemos luchado firmemente contra toda manifestación que busque degradar a la República para ponerla al servicio de intereses personales o ambiciones autocráticas”, disparó.

Abdo Benítez aseguró que este año se pudo ver un "gobierno deferente con los demás poderes del Estado y respetuoso de la pluralidad política y concentrada en cumplir su programa".

El mandatario también dijo que, a pesar de lidiar con la muerte de miles de personas por la pandemia del Covid-19, valora que se pudo dar un mensaje "franco y abierto de cara al pueblo" y no fueron “los proyectistas de un itinerario de acaparamiento de las instituciones y de degradación de la institucionalidad”.

El titular del Ejecutivo siguió su discurso haciendo alusión hacia el modelo de conducción política de Horacio Cartes. En esta línea dijo que durante su gestión (comparándose con Cartes) no buscó cooptar a instituciones para evitar el control sobre su gobierno, no se entrometió en cuestiones de la Justicia y no intentó incidir en las elecciones de autoridades de organismos ajenos al Ejecutivo.

“Así como no humillé a la función pública poniéndola al servicio de corporaciones, o grupos mafiosos y delictivos, como no aproveché información privilegiada del Estado para alimentar los negocios particulares de nadie; del mismo modo puedo asegurar que no renunciaré a mi obligación de trabajar por las necesidades de nuestro pueblo”, expresó el mandatario.

Las expresiones políticas de Abdo Benítez guardan relación a las críticas que se dan hacia el cartismo por el traspaso de funcionarios de alto rango a las empresas de Horacio Cartes, incluso generando competencia a las empresas estatales.

Sostuvo que espera acabar "con la infortunada práctica política de buscar echar raíces permanentes en la conducción nacional a cualquier precio".

"Tendré el orgullo de entregar el poder, con templanza y resiliencia, a la siguiente persona que el pueblo paraguayo designe democráticamente como presidente”, refirió.

Horacio Cartes, un año antes de culminar su gestión al frente del Ejecutivo, buscó forzar la Constitución Nacional para aprobarse la reelección presidencial por medio de una enmienda calificada de inconstitucional por varios sectores políticos. Esos hechos provocaron una crisis política que derivaron en la quema del Congreso Nacional, el atropello a la sede del PLRA y la muerte de Rodrigo Quintana.

Esta situación incluso motivó iniciativas parlamentarias con las que se busca impedir este tipo de operaciones, sin embargo, sufrieron varias trabas con el objetivo de no ser analizadas en el Congreso.

Abdo Benítez viene desde hace varias semanas lanzando duros cuestionamientos a Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, quien ahora le disputará la titularidad de la Asociación Nacional Republica (ANR).

En varios actos proselitistas afirmó que su antecesor en el Palacio de López transita "por el camino oscuro" y asegura que su poderío económico, a través de sus numerosas empresas, tiene vinculación con el crimen organizado.