Mario Abdo habla de un "sube y baja" y que le ganará al crimen organizado

“¿Ustedes creen que me van a dejar en paz a mí? ¡Claro que quieren que haya disturbios! ¡Claro que quieren que haya inestabilidad!, porque saben que a este presidente le tienen en frente”, expresó vociferante el presidente Mario Abdo Benítez.

De esa forma se refirió el jefe de Estado a la lucha contra el crimen organizado, que el domingo último asestó un duro golpe a su gobierno con la fuga o liberación de 75 presos del Primer Comando Capital (PCC) de la cárcel de Pedro Juan Caballero.

Abdo Benítez habló este martes en la inauguración del puente de 150 metros que une las localidades de Minga Guazú y Hernandarias en el Departamento de Alto Paraná. La obra se realizó sobre el río Acaray. También otras autoridades locales, departamentales y legislativas estuvieron presentes en el acto oficial.

Siguiendo con sus palabras, el mandatario manifestó que le hizo un comentario al gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaezken, en el que le expresó que la situación de su gobierno es como “un sube y baja”.

“Y es cierto lo que dijo el gobernador: Estamos en guerra contra el crimen organizado, que actuó con impunidad por años”, afirmó sobre quien le antecedió en la palabra.

El titular del Ejecutivo mencionó que el pasado viernes estaban “contentos” con la firma del contrato para la defensa costera de Pilar y que al día siguiente el Gobierno logró la incautación de una avioneta con más de 300 kilos de cocaína en un operativo en Pedro Juan Caballero, Amambay.

Y al citar todo ello, manifestó que no lo van a dejar gobernar. “Estoy orgulloso de ser adversario de esta gente (grupos delictivos). Tal vez perdimos una batalla, pero vamos a ganar la guerra. Y no me va a amilanar. Voy a seguir luchando con fuerza contra el crimen organizado para dejar una sociedad sana”, enfatizó.

Mario Abdo ya había hablado al respecto el lunes en Villa Hayes, Chaco, donde solo hizo un tibio mea culpa de lo ocurrido y acusó sin dar nombres. Dijo que políticos, policías, periodistas e integrantes del propio sistema penitenciario están al servicio del crimen organizado.

En la mañana del domingo se dieron a la fuga una masiva cantidad de reclusos de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero y se sospecha que estuvieron involucrados guardiacárceles.

Se descubrió un túnel, pero se presume que muchos de los que salieron de la sede penitenciaria lo hicieron hace días. Aparentemente, algunos utilizaron el pasaje excavado en el recinto y otros el portón.

Uno de ellos, Sabio González, quien fue recapturado, declaró a los medios de prensa que lo hizo a través de la entrada a la cárcel. Hasta el momento, fueron recapturados seis hombres.

Puente Minga Guazú -Hernandarias.jpeg Fue inaugurado el puente que une Minga Guazú-Hernandarias, en Alto Paraná. Foto: Edgar Medina.

Puente inaugurado

Abdo Benítez y otras autoridades participaron en la mañana de este martes en la inauguración del puente que conecta a Minga Guazú con Hernandarias, en Alto Paraná. Lo resaltante de esta obra fue que se terminó antes de los cuatro meses contemplados en el contrato.

La construcción estuvo a cargo del Consorcio Saceem–Grinor, que es uruguayo, con una inversión de G. 12.000 millones, que fue financiada con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El puente, que servirá para el tránsito pesado, está ubicado a 6,5 kilómetros de la ruta PY02 (ex ruta 7), a la altura del Kilómetro 1, pasando a formar parte del circuito que se conectará con el futuro puente de Presidente Franco-Foz de Yguazú, mientras que, por el lado de Hernandarias, queda a 5 Km de su casco urbano.