Tibio mea culpa de Marito que acusa sin dar nombres

Sus declaraciones fueron vertidas durante el acto de lanzamiento de la campaña antiaftosa en el Chaco.

Empezó a citar que su Gobierno logró récord en la incautación de cocaína y del golpe al narcotráfico. “Como nunca antes en la historia del Paraguay; 205 expulsados del Paraguay. Récord histórico”, destacó.

“Claro que hoy no se sienten cómodos en el Paraguay. Nuestro sistema penitenciario está completamente saturado. 30 funcionarios contra 1.500 integrantes del PCC que tienen dinero y que son sanguinarios”, aseveró.

El presidente dijo que este hecho que ocurrió en Pedro Juan Caballero son batallas que perdemos y hay que asumir. “A quién le gusta que 75 integrantes del PCC se fuguen. A nadie”, apuntó. Mencionó que el fin de semana capturaron a Sanabria, mano derecha de un narcotraficante conocido como Toma’i Rojas. “Eso no sale en la tapa de los diarios y no importa. No nos van a doblegar”, señaló.

Consideró que el crimen organizado ha permeado todas las instituciones. “No da gusto decir, pero es la verdad. Hay políticos al servicio del crimen organizado; hay policías al servicio del crimen organizado; hay periodistas al servicio del crimen organizado. Claro que hay. Hay integrantes de nuestro sistema penitenciario al servicio del crimen organizado. Claro que hay”, expresó.

Acotó que cada día será más fuerte, duro y menos contemplativo contra el crimen organizado. “En campaña ya decía que permea el dinero sucio a todas instituciones”, dijo. Acotó que nadie se salva de la influencia del crimen organizado y mencionó que hace poco salió una lista con relación al esquema del contrabando.