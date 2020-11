Mamá de Edelio Morínigo dice que están solos en búsqueda de su hijo

No es la primera vez que doña Obdulia Florenciano habla sobre la falta de acompañamiento para encontrar a su hijo Edelio Morínigo, secuestrado en el 2014 por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

"Es muy triste, cuesta mucho el no saber nada de tu familiar, nos sentimos solos. Es difícil nuestra situación, hace mucho que no sabemos nada de Edelio”, mencionó en contacto con Monumental 1080 AM.

Siguió diciendo que ni las autoridades ni los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) brindan alguna información ni resultados sobre el paradero del suboficial de Policía.

“Esta situación solos no vamos a solucionar. Nosotros ya no sabemos qué hacer ni decir”, remarcó Florenciano.

Lea más: Doña Obdulia anuncia que se crucificará por discriminación en la búsqueda de su hijo

Señaló que ahora las labores de búsqueda se centrarán en localizar al ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado también por el EPP, “por ser el secuestro más reciente”.

"Nos dijeron algo que nos afectó y mucho, que ahora se enfocarán en Óscar Denis, porque es el secuestro más reciente y afecta a este Gobierno. Más adelante voy a decir quién fue", manifestó.

En setiembre, doña Obdulia amenazó con crucificarse por considerar que el Gobierno Nacional discrimina el caso por ser de una familia humilde.

Por último, contó que hace un tiempo viajó hasta Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para poder hablar con el padre de uno de los supuestos secuestradores de su hijo, pero no se concretó el encuentro.

“El padre Pablo Cáceres me consiguió para ir, pero el señor no se hizo encontrar", acotó. El religioso se puso a disposición para intermediar por la liberación de los secuestrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Nota relacionada: A seis años del secuestro de Edelio, su madre cree que se unió al EPP

Los familiares de Edelio incansablemente pidieron a sus captores información sobre el paradero del suboficial, pero la única prueba de vida del uniformado se tuvo el 18 de julio de 2014, donde se lo vio en un video en el que aparecía en compañía del entonces secuestrado Arlan Fick.

Edelio fue secuestrado el 5 de julio de 2014 por miembros del grupo criminal y los familiares siguen sin información sobre su paradero.

En abril del año 2018, los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hallaron panfletos, que supuestamente fueron dejados por los miembros del grupo criminal, que hablaban de la muerte del suboficial. Sin embargo, las autoridades no pudieron confirmar esa información.