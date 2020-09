Doña Obdulia anuncia que se crucificará por discriminación en la búsqueda de su hijo

El comunicado señala que primeramente harán una gran marcha a realizarse a las 17.00, desde las Calle 18 hasta el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en la ciudad de Concepción.

Asimismo, informaron que doña Obdulia Florenciano decidió crucificarse frente de la institución militar, en repudio al poco interés y al trato desigual por parte de las autoridades locales y nacionales sobre el caso de Edelio.

“Expresamos nuestro más firme y enérgico repudio ante este hecho criminal que conmociona a toda la sociedad paraguaya. Exigimos informaciones inmediatas a las instituciones responsables, sobre nuestro familiar Edelio Morínigo, que ya pasó 2.265 días privado de su libertad”, señala el escrito.

Entretanto, doña Obdulia mencionó a Última Hora que la manifestación es una muestra de la profunda indignación que sienten por ser discriminados en la búsqueda de su hijo.

“Esto no es solo de esta vez, esto ya es de mucho tiempo. Porque no había luego ni un ruido, ahora en cambio por poco no nos hacen volar con sus helicópteros y con el despliegue de militares y policías”, indicó.

Comentó que la conmoción del Poder Legislativo y de la clase política es porque Óscar Denis Sánchez, recientemente secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), es un político.

“Eso es algo que yo desde antes vengo diciendo: que el día que ocurriera esto en Paraguay iba a cambiar la historia y ahora llegó el momento. A nosotros ni siquiera el perro nos mueve la cola, porque somos pobres y mi hijo es solo un suboficial. No le interesa a nadie si lo llevan y muere en el monte. No es el problema de ellos”, lamentó.

Señaló que el lunes denunciarán a instancias internacionales el caso de su hijo. “Ya no podemos seguir callando porque ahora vemos, nos están demostrando cómo nos tuvieron en desigualdad total”, criticó.

“Todos los derechos deben de ser iguales para todos, no puede ocurrir esto, y nos indigna profundamente. Lo mismo que con don Félix Urbieta, como no es un hombre que se entremetía en la política, ni tenía el dinero que tienen otros; y aquí el político, los que saben robar son los que tiene derechos y el que no roba sencillamente no tiene nada”, arremetió.

La semana pasada, doña Obdulia manifestó que una persona, integrante de una comunidad nativa, llegó hasta su vivienda y le informó que su hijo está muerto desde hace tiempo.

Sin embargo, a pesar de que se comunicó esto a las autoridades, no hubo respuestas ni actualización del caso de Edelio, quien fue llevado el 5 de julio del año 2014 por los miembros del EPP, cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde compartía con amigos en su día libre.