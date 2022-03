Limpiavidrios con pistola de juguete causa temor a automovilistas

La Policía Nacional afirmó que el adolescente tiene un arma de juguete y que no comete ningún hecho punible.

Una de ellas es Majo Ayala, quien alertó a los transeúntes que tengan cuidado.

Embed En el semáforo de San Martín y españa hay un limpia vidrios con una pistola por favor tengan cuidado — majo ayala (@fernetderockero) March 23, 2022

Mientras que, otra persona identificada como Ale Gavilán menciona que la persona amenaza con arma de fuego a los vehículos.

"Se ve de gua'u (no es real). Pero cuídense. No anden con vidrio bajo. Llamé al 911 Policía Nacional y jamás me atendieron", expresó la internauta.

Embed España y San Martin, limpia vidrios amenazando con arma de fuego a los vehículos. Se ve de gua'u. Pero cuídense. No anden con vidrio bajo. Llame al 911 @policia_py y jamás me atendieron. @flogismondi @aquino_euge @GuachireM — Ale Gavilán (@alegavilanr) March 23, 2022

Es un arma de juguete, aclara la Policía Nacional

El comisario Pedro Bavera, subjefe de la Comisaría 10ª Metropolitana, explicó a Última Hora que no recibieron ninguna denuncia formal al respecto sobre el caso. En tanto, comentó que se trata de un adolescente de entre 15 y 16 años, quien padece de síndrome de Down.

Afirmó que le tienen identificado al adolescente que se dedica a limpiar los parabrisas de los vehículos. Sin embargo, no todos los días frecuenta la concurrida esquina.

"No le queremos quitar su arma porque es su juguete. Además tiene crisis (nerviosa), ya que cuando nos acercamos a él, se tira al suelo y arma un berrinche. Nosotros ya verificamos que el arma no es de fuego", expresó.

Aclaró que según tiene conocimiento, el adolescente "solo tiene el arma en su cintura" y también recorre la zona vendiendo caramelos.

"En realidad no hace nada y no comete ningún hecho punible", expresó el jefe policial sobre el caso.

La Policía Nacional trató de ubicar a sus padres, pero hasta el momento no pudieron localizarlos.