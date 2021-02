La ex funcionaria explicó este sábado que su dimisión se dio por un motivo personal y porque las últimas decisiones tomadas por la autoridad del Ministerio de la Mujer, Nilda Romero, no convergen con sus ideales.

“Esta fue una decisión personal y no responde a ninguna amenaza de destitución. Mi renuncia es indeclinable y yo le llamé la atención a la ministra porque las demás viceministras no le han acompañado correctamente en su gestión y no han reivindicado la lucha por los derechos humanos de las mujeres”, expresó Zayas en una entrevista durante el programa La Lupa, de Telefuturo.

La profesional comentó que en el caso del comunicado que se emitió tras el bochorno con Juan Ernesto Villamayor, ella recibió un mandato imperativo de la ministra Romero de incluir con nombre y apellido a las mujeres que acompañaban al secretario de Estado, pese a que le sugirió que la postura se publique de forma genérica.

“Yo le dije que en los materiales que se viralizaron no se vio ninguna violencia contra la mujer, como lo dice su concepto y por el hecho de ser mujer, pero bueno. En el contexto en que se vio, no correspondía manifestar una postura dirigida a dos personas. Además, le insistí a que fuera un comunicado genérico y que nunca está demás mandar un mensaje de lo que es la violencia contra la mujer”, agregó.

La ex viceministra indicó que le tomó por sorpresa que el documento fuera emitido de forma muy particular y lamentó que su recomendación no fuera tomada por Romero. Además, sostuvo que su postura con relación a lo sucedido quedó registrada en una conversación de WhatsApp.

“Después tuvimos una reunión con la ministra y su gabinete, y ahí ella me quiso atribuir el comunicado y yo le manifesté que no hice ese comunicado. Se exaltaron las cosas y la directora del Observatorio de la Mujer, Raquel Iglesias, dice que las personas que no están de acuerdo con las decisiones, que renuncien”, contó.

En esa misma reunión, según Zayas, le sugirió que se retire el comunicado con relación a lo ocurrido con Villamayor, atendiendo la reacción de la ciudadanía. No obstante, la ministra sostuvo que no se retiraría la postura, de acuerdo con el relato.

Zayas también comentó que, tras el hecho, se reunió con la ministra y le comunicó su decisión de apartarse del cargo, ya que sus consejos profesionales no se tomaron en cuenta.

Asimismo, comentó que la propuesta de homenajear al presidente Mario Abdo Benítez, en el día de la mujer paraguaya, no fue un planteamiento suyo. Sino una decisión que fue comunicada por Romero en una reunión que mantuvieron en el gabinete.

“Yo le volví a insistir en que retire el comunicado porque el impacto ciudadano fue muy negativo y nosotros, como funcionarios públicos, podemos equivocarnos, pero cuando la ciudadanía repudia lo que hacemos, ya estamos en un error”, concluyó la profesional.