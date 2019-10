"Le grité vendepatria y me apresaron", dice hombre que escrachó a Mario Abdo

Ovidio Javier Leguizamón contó que fue hasta el lugar como cualquier ciudadano y que tenía intenciones de hacerle llegar al jefe de Estado su descontento en el caso de la polémica firma del acta bilateral sobre Itaipú.

Es por esa razón que intentó escrachar al presidente, pero fue rodeado por agentes policiales y militares cuando quiso seguir avanzando para llegar hasta el lugar donde estaba el mandatario.

"Le grité vendepatria y me apresaron por eso. Estuve dos horas en el calabozo, luego fui a declarar", mencionó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

El Gobierno soportó una fuerte crisis política a raíz del acuerdo que se había firmado entre los embajadores de Paraguay y el Brasil sobre la contratación de potencia de la binacional. A consecuencia de la presión ciudadana, esto luego quedó sin efecto.

Intento de escrache.mp4 El hombre no pudo ingresar al local. Video: Gentileza.

Según el reporte policial, eran cerca de las 8.00 cuando Leguizamón llegó hasta las afueras del centro asistencial mientras se realizaba el acto oficial, pero no quiso identificarse al ser requerido por su cédula.

Sobre el tema, el hombre explicó que en ese momento no tenía la documentación que fue requerida por los policías, pero que estaba en su vehículo.

“Yo solo quería hacer sentir mi descontento como ciudadano. Se me acercaron (los policías y militares) y me pidieron los documentos, pero dije que estaba en mi vehículo”, siguió narrando.

Mencionó que luego de estar al menos dos horas en el calabozo, lo llevaron a declarar ante el Ministerio Público. "No sé si me imputarán, pero debo estar preparado para todo. Para mí no hay ningún delito", aseveró.

El hombre manifestó que tiene miedo de que se inicie un proceso judicial en su contra por esa situación.

No es la primera vez que Abdo Benítez es escrachado por ciudadanos que hicieron sentir su descontento con todo lo que desencadenó el acuerdo de la contratación de la potencia de Itaipú.

En el mes de julio, un grupo de jóvenes también lo escrachó frente a la residencia particular de Mario Abdo, luego frente a Mburuvicha Róga durante una protesta que acabó con la aprehensión de seis personas.