La lista completa de los ganadores de los Oscar 2020

A continuación, la lista de todos los premiados en las diferentes categorías:

- Mejor Película: Parasite, de Bong Joon-ho.

- Mejor Actriz: Renée Zellweger (Judy).

- Mejor Actor: Joaquin Phoenix (Joker).

- Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern (Marriage Story).

- Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt (Once Upon a Time... in Hollywood).

- Mejor Dirección: Bong Joon-ho (Parasite).

- Mejor Guion Original: Parasite (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

- Mejor Guion Adaptado: Jojo Rabbit (Taika Waititi).

- Mejor Película de Animación: Toy Story 4, de Josh Cooley.

- Mejor Película Internacional: Parasite, de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

- Mejor Montaje: Ford v Ferrari (Michael McCusker y Andrew Buckland).

- Mejor Fotografía: 1917 (Roger Deakins).

- Mejor Diseño de Vestuario: Little Women (Jacqueline Durran).

- Mejor Maquillaje y Peluquería: Bombshell (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker).

- Mejor Banda Sonora: Joker (Hildur Guðnadóttir).

- Mejor Canción Original: (I'm Gonna) Love Me Again, de Elton John y Bernie Taupin (Rocketman).

- Mejor Diseño de Producción: Once Upon a Time... in Hollywood (Barbara Ling y Nancy Haigh).

- Mejor Mezcla de Sonido: 1917 (Mark Taylor y Stuart Wilson).

- Mejor Edición de Sonido: Ford v Ferrari (Donald Sylvester).

- Mejores Efectos Visuales: 1917 (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman).

- Mejor Documental: American Factory, de Steven Bognar y Julia Reichert.

- Mejor Cortometraje Documental: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl).

- Mejor Cortometraje de Animación: Hair Love.

- Mejor Cortometraje de Acción Real: The Neighbors' Window.