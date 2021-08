"La Justicia acá vale una mierda para los comunes", dice madre de Samuelito

"Lastimosamente, duele decir, pero la Justicia acá vale una mierda para nosotros los comunes, hoy tal vez, yo estoy teniendo la oportunidad de muchas personas, yo sé que no soy la única en el país, pero ahora estoy siendo la voz para que el país pueda escuchar. La injusticia desencadenó esto, para qué vamos a decir otra cosa, primero perdí a mi Samuelito y ahora a su papá, es un dolor que no le deseo a nadie, pero vamos a seguir en la lucha", expresó en la mañana de este sábado, en conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Explicó que hace más de un mes se entregó el informe de la pericia accidentológica y ahí quedó la investigación, por ese motivo, en compañía de su marido, habían ido hasta la Fiscalía General del Estado en Asunción y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por no tener respuestas en Ciudad del Este. Dijo que en ambas instituciones les afirmaron que estudiarían el caso, sin embargo, hasta ahora no tienen respuestas.

Muy adolorida por las pérdidas de sus seres queridos, Sonia Benítez manifestó que ya se tenía que haber avanzado en el caso y que la acusación será en el mes de setiembre. Insistió en el cambio de la carátula fiscal como homicidio doloso en grado eventual y no culposo como lo hizo el Ministerio Público, porque "no fue un simple accidente", afirmó.

"La fiscala Hermenegilda Cubilla nos hizo sufrir 6 meses, cuando pasó con la otra fiscala recién se realizó la pericia accidentológica y ahí se quedó, hasta ahora no estamos teniendo respuestas", expresó entre lágrimas.

Afirmó que ella seguirá en la lucha de pedir justicia para su hijo, porque ese también era uno de los mayores deseos de su marido.

"Ahora me queda tomar fuerzas por el bebé que viene en camino, por mi nena que ha pasada tantas cosas con nosotros, primero su hermanito a quien adoraba, ahora a su papi, voy a tomar fuerzas por ella y en la memoria de Samuelito y de mi marido para seguir adelante con esta lucha", agregó.

Lamentó que hayan tenido que manifestarse y conversar con la prensa para que se pudiera realizar la pericia accidentológica en la investigación. Además, cuestionó que "nunca encontraban" a la fiscala Cubilla y que solamente tuvieron una audiencia con ella en los 6 meses.

Inclusive, comentó que en todo ese tiempo los circuitos cerrados no fueron enviados al laboratorio forense de Asunción para que pudieran ser desgrabados y que de esto tuvieron conocimiento cuando el caso pasó a cargo de la fiscala Cinthia Leiva.

Sonia Benítez dijo que si no fuera por la presión que ejerció la familia y si no tenían el acompañamiento de la prensa, el responsable del hecho ni siquiera iba a ir a prisión, sin embargo, "solo pudieron retenerlo 6 meses y ahora está libre". El conductor del vehículo fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

Carátula debe ser por homicidio doloso, dice abogada

Por su parte, la abogada de la causa, Carolina Arias, manifestó que el supuesto autor Lucas González tuvo conciencia del hecho porque causó un accidente y huyó estando "alcoholizado y drogado". Explicó que hay muchos agravantes porque González tenía "conocimiento de esa probabilidad".

"Si no tenía conocimiento de esa probabilidad no iba a correr, tenía pleno conocimiento, él huyó de su responsabilidad. Es dolo, solamente que estos fiscales, y me atrevo a dirigirme a la fiscala Zunilda Ocampos, no tuve todavía ningún trato con ella, ni una conversación, acá la titular es Cinthia Leiva, ella fue la que movió a los 6 meses al tomar la causa. En una semana realizó la pericia accidentológica", expresó.

Además, entre las falencias de la Fiscalía, mencionó que casi en 6 meses le tomaron la declaración indagatoria al sospechoso y que la causa "iba en el oparei".

Samuelito falleció en noviembre del año pasado cuando compartía con su familia en una hamburguesería y, en un momento dado, un automóvil subió a la vereda y lo embistió, causándole la muerte en el mismo lugar.

La Policía informó en su momento que el supuesto autor (Lucas González) huía luego de causar otro accidente leve, roce de vehículos, a unas cuadras del lugar donde se produjo el desenlace fatal.