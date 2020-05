Esteban Palacios es un padre de cuatro hijos que con ayuda de su entorno más cercano trata de superar el duro momento que le toca vivir en el asentamiento “Che Menda” de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú.

Este hombre, de 38 años de edad, al mes de haber llegado a São Paulo, Brasil, para trabajar en un taller de confección, propiedad de su hermano, tuvo que regresar al Paraguay debido a la paralización de las actividades por causa del coronavirus.

Logró ingresar al país por el Puente de la Amistad, Departamento de Alto Paraná, luego de dormir 3 noches a la intemperie.

Recuerda que el momento de mayor impacto fue cuando le comunicaron el resultado positivo de la primera prueba a la que fueron sometidos los 50 albergados en la Escuela de Policía de Coronel Oviedo.

Inmediatamente, Esteban Palacios fue aislado y llevado hasta el Hospital Regional de Coronel Oviedo, donde tuvo que permanecer 14 días en medio de estricto control sanitario.

Luego de dos pruebas recibió el alta médico, permitiéndole compartir de cerca con toda la familia que había dejado para emigrar por motivos de trabajo al Brasil.

Sin embargo, el golpe psicológico más fuerte está viviendo ahora que es discriminado y rechazado por sus vecinos y amigos del asentamiento rural donde vive, distante a unos 12 kilómetros del casco urbano de Raúl Arsenio Oviedo.

“Muchos me dijeron que iban a visitarme y luego cambiaron de parecer. Mis hijos no fueron atendidos en la despensa del lugar o bien les negaban la compra de algunos artículos. Me siento discriminado y despreciado de la sociedad”, expresó al tiempo de asegurar que es capaz de superar esta circunstancia con el apoyo de su esposa e hijos.

Caaguazú es el departamento que cuenta con más casos de coronavirus en el territorio nacional en albergues. Superó la cifra de 220 connacionales infectados en el exterior, más de lo que concentra Central y Asunción.