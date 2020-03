El infectólogo Eugenio Báez explicó que las medidas de aislamiento sanitario ayudan a que el coronavirus no tenga un brote violento.

Ante toda la situación y la pandemia del coronavirus, el infectólogo Eugenio Báez dijo que es de suma importancia cumplir con las medidas sanitarias, ya que esto ayuda a que la cantidad de infectados no colapse al sistema sanitario.

“Estas medidas restrictivas no son para parar la enfermedad, simplemente para demorar la aparición de casos y que no tengamos un brote violento con múltiples muertes, y lo que hacemos es ganar tiempo”, aseveró en contacto con Monumental 1080 AM.

El Gobierno tomó todas las precauciones para frenar la propagación del virus y este martes se cumplen 21 días de cuarentena sanitaria.

“Hasta ahora estamos en una tensa calma. Es una calma preocupante porque no sabemos para dónde va a pegar esto”, puntualizó el profesional.

Además, indicó que el uso de plasmas de pacientes que se recuperaron de la enfermedad podría ser efectivo, para los casos graves de coronavirus.

“Aparentemente el tratamiento que puede ser efectivo para los casos graves de coronavirus, es decir, el uso de plasmas generados por los que ya tuvieron la enfermedad”, agregó.

El Gobierno dispuso que las medidas de aislamiento general se extiendan hasta el 12 abril, además del cierre total de fronteras. Asimismo, instaron a los connacionales a que ya no intenten ingresar al país hasta tanto no culmine el paro sanitario total.