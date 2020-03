Infectólogos señalan que virus es de alto contagio pero baja letalidad

El 81% de la población tendrá síntomas leves; no todas se enfermarán de la forma grave. El 19% serán los casos graves; que necesitarán internación, de los cuales el 5% necesitará terapia intensiva; de este grupo hay una letalidad del 2% que generalmente son los de la tercera edad, según explica. “La endemia no es sinónimo de gravedad, no es sinónimo de muerte. Es la definición de que hay dos o tres continentes afectados”.

Las personas de 60 a 80 años, los adultos mayores con comorbilidades, son los más afectados por el coronavirus porque pasan por lo general a la fase grave. La mortalidad es baja en comparación al síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) que eran del 4% a 6%.

“Nosotros como adultos jóvenes debajo de 60 años, tenemos una alta posibilidad de tener una enfermedad leve, y eso no nos tiene que angustiar, nuestros hijos van a tener una enfermedad leve. El mayor porcentaje de la población va a tener una enfermedad leve. La preocupación son los grupos de edad que están afectados, que son los mayores de 60 años, y las personas con enfermedades crónicas con diabetes”.

Afecta más a la tercera edad. “El virus tiene ciertas características que hacen de que tenga mayor afinidad con personas que tengan un sistema inmunológico deficiente. Entra a la vía respiratoria baja y hace una neumonía. En los niños, que tienen mayor mecanismo de rechazo, el sistema inmunológico lo controla y hace que tenga un catarro común”.

TRANSMISIÓN. La transmisibilidad es lo que caracteriza al Covid-19. Una persona contagia el coronavirus tres veces más que la influenza, explicó el profesor doctor Tomás Mateo Balmelli, infectólogo. “Se transmite tres veces más que la influenza por eso se calcula que produce 7 veces más infecciones que la influenza”.

“En esta epidemia vemos que es altamente transmisible de persona a persona, pero el gran número de personas afectadas es asintomática o presentan síntomas leves. En los menores de 12 años la afección es menor al 1% y no se ha reportado mortalidad en niños. Lo que significa que su mayor impacto tuvo en individuos mayores de 65 años y con una tasa de mortalidad real que no supera al 1%”.

El doctor Balmelli destacó que el clima del país es una de las ventajas que puede incidir en que el brote de coronavirus no sea importante.

“Este es un virus respiratorio que produce afección de las vías respiratorias altas que se manifiesta como una gripe común, y que un pequeño porcentaje de los casos puede producir neumonía, que puede ser severa, que en individuos con algún tipo de comorbilidad puede llegar a complicarse. No es un virus que de por sí su injerencia directa tenga una gran mortalidad, sí tiene una gran transmisibilidad”.

El coronavirus clínicamente es “imposible” diferenciar de un resfrío común, en el 90% de los casos, dijo el doctor Balmelli. “En el análisis laboratorial llama la atención que siempre tiene disminución de los glóbulos blancos y linfocitos. Y puede también afectar un poco las plaquetas”.

NO A LOS YUYOS. El doctor Romeo Montoya, de la OPS, señaló que la hoja de mamón y la vitamina C no curan el coronavirus. El tratamiento es asintomático, es decir, se tratan los síntomas, y para la fiebre se usa el paracetamol y un antihistamínico para la secreción nasal. Los síntomas desaparecen en una semana en los casos leves.

“Una vez que aparecen los síntomas, tiene un periodo de incubación de entre 7 a 12 días, por eso el aislamiento es de 14 días de vigilancia domiciliaria”. Los síntomas leves son secreción nasal, dolor de garganta, fiebre y malestar general. Es una gripe común que puede durar 7 días. El resto, con la complicación grave deriva en una neumonía, explicó.

Panorama. “Por lo general este tipo de infecciones tiene una inmunidad corta, de un año. Cuando te inmunizás contra la influenza es cada año. Porque el virus muta. Posiblemente, pase lo que pasó con el H1N1, que es una gripe estacional simple, así va a quedar el Covid-19”, estimó el doctor Montoya. A quienes provengan de zonas afectadas y tengan síntomas, se insta a no acudir a las Urgencias, sino llamar previamente al Centro de Enlace de Salud o al 911 y mantenerse aislado.