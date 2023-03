La cantante Karol G se retirará de los escenarios este año

"Este año no voy a estar tanto en los escenarios, porque decidí tomarme como un break (descanso) de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos", expresó la cantante Karol G, de 32 años, a la radio mexicana Exa.

Aseguró que hacer música dentro de sus tres tours, el año pasado, la "empujó tanto" a aprender a grabarse a ella misma, a aprender a producir mucho más, y aprender a desarrollarse en tantos aspectos de su vida, porque antes tenía a alguien que lo hacía con ella y descubrió que tenía "un montón de talentos que no había descubierto" y que ahora quiere desarrollar.

Lea más: Karol G confirma colaboración con Shakira en su canción TQG

"Tal vez si desarrollo (mis talentos), el día de mañana pueda dar cosas mejores a mi público. Este año estoy como para viajar a distintos países a hacer música, conocer otras culturas y otras formas de pensar. Tantas cosas que lo enriquecen a uno, que yo creo que esa pausa que voy hacer va ser muy positiva para mí. Creo que el próximo álbum va ser muy experimental para mí en muchas formas y eso me da mucha emoción", agregó.

Karol G en entrevista EXCLUSIVA en #JessieEnExa

Días atrás, la también conocida como "La Bichota" publicó su cuarto álbum en el que muestra su lado "más íntimo" y cuenta con colaboraciones con Shakira, Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.

Se trata del mejor debut de un álbum de una artista hispana en la historia de Spotify y el segundo mejor debut femenino en la historia de YouTube, según estimó.

Nota relacionada: Karol G hace historia en Spotify Global con el debut de su disco KG0516

El nuevo trabajo de la colombiana cuenta con 17 canciones, entre las que aparecen temas como Cairo, con Ovy on the Drums; X si volvemos, con Romeo Santos; Gatúbela, con Maldy, y Provenza, que ya habían sido publicados como sencillos en los últimos meses.

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

De hecho, la esperada colaboración con su compatriota Shakira, TQG, se ha colado en el número 3 del top global de Spotify, solo por detrás de Flowers de Miley Cyrus y del remix de Die for you de The Weeknd y Ariana Grande.

Te quedé grande, que contempla alusiones a los ex de las dos colombianas, el ex futbolista Gerard Piqué y el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, ha sido lo más comentado en redes en las últimas horas y ya es el mejor debut de una colaboración latina de mujeres en la historia de YouTube, con 39,5 millones de reproducciones del videoclip solo en las primeras 24 horas.