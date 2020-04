Kuña Róga a Bajac: "Usted ha hecho daño a todas las mujeres"

La ex senadora María Eugenia Bajac fue expulsada del Congreso este martes.

Esta situación le mereció una carta abierta por parte de la organización Kuña Róga en la que afirman: “Usted ha hecho un daño a todas las mujeres”, haciendo alusión a la actitud que tomó durante su periodo en el Congreso Nacional.

“Su fanatismo religioso la ha colocado en contra de nuestros derechos en el marco de un Estado Laico, invocando ahora paradójicamente instrumentos de derechos humanos, los mismos que usted denostó en otras ocasiones”, refiere la carta.

Embed La ex senadora María Eugenia Bajac ha dañado a todas las mujeres con su actitud irresponsable y deshonesta. Desde Kuña Róga nos dirigimos abiertamente a ella y esperamos que otras personas y organizaciones de la sociedad civil puedan sumar sus voces a este posicionamiento. pic.twitter.com/ATIBOUggq2 — Sumamos Mujeres (@sumamosmujeres) April 15, 2020

Desde la organización rechazaron el accionar de la ex legisladora que expuso a otras personas, en referencia a la violación de la cuarentena tras dar positivo al Covid-19.

Así también, el colectivo de mujeres celebró la pérdida de su investidura y el deseo de que esta nueva expulsión sirva a toda la clase política para revisar sus prácticas.

Bajac fue sacada de la Cámara Alta este martes por el escándalo de su viaje a un encuentro religioso en Perú y su contagio con Covid-19.

Durante su descargo, la ex senadora pidió perdón, negó el uso indebido de influencias y culpó al Ministerio de Salud por no haberla examinado a tiempo. Reafirmó que no violó la cuarentena, pero sí reconoció su error de ir a la sesión sin antes contar con el resultado.

La ex parlamentaria admitió que generó una crisis y complicó a todos sus colegas, insistiendo en que fue de manera involuntaria y con el pensamiento de que la prueba saldría negativa.