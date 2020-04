Bajac pide perdón, niega uso indebido de influencias y culpa a Salud

El Senado trata este martes la pérdida de investidura de la legisladora, bajo el argumento del uso de dinero público para fines que no fueron cumplidos y la exposición a la que sometió a sus colegas tras dar positivo al Covid-19.

“Perdónenme, discúlpenme, de corazón les pido, independientemente a lo que decidan. No lo he hecho de forma intencional, eso jamás entraría en mi cabeza. Lo he hecho de manera involuntaria, no consideré que el resultado saldría de forma positiva, yo fui la primera sorprendida”, expresó la senadora, con voz quebrada.

Refirió que desde que llegó del exterior no presentó síntomas sospechosos de coronavirus y por ello realizó sus labores en la Cámara Alta.

“Yo sé que generé una crisis, situaciones donde todos ustedes están pasando mal por mi culpa, con mucho más temor de lo que ya está provocando esta pandemia. Nadie sabe el motivo por el cual ocurrió, ni aún los médicos tienen la certeza total, porque es un virus desconocido. Nunca quise causar esta alarma. Reitero mis disculpas”, agregó.

"No corresponde la pérdida de investidura"

Siguiendo con su descargo, María Eugenia Bajac dijo que no corresponde su pérdida de investidura, pero sí una suspensión. Además, pidió tiempo para presentar su defensa y presentar sus pruebas.

“Considero que corresponde una suspensión y no una pérdida de investidura en ningún momento”, indicó al tiempo de presentar varias pruebas para justificar sus actos.

Insistió que merece una defensa justa y poder contar con un abogado. Reclamó que en 24 horas de haber recibido la nota de su pérdida de investidura ya le están juzgando.

Bajac criticó al Ministerio de Salud

La senadora liberal criticó a las autoridades del Ministerio de Salud por la difusión de su nombre al momento de dar positivo al Covid-19.

“Desde el momento en que se comunica el caso positivo yo escuché mi nombre y apellido en todos los medios del país. A raíz de eso, con toda mi familia fuimos objetos de todo tipo de insulto, discriminación y amenazas”, comentó la legisladora.

Sobre el punto, sostuvo que no violó la cuarentena porque cumplió con las dos semanas de aislamiento desde su llegada del Perú.

Mencionó que su hija en reiteradas oportunidades pidió a las autoridades del Ministerio de Salud para que ella y su marido puedan hacer la prueba del Covid-19. Sin embargo, recibieron como respuestas que no hacía falta porque no presentaba síntomas.

También negó que haya recibido algún tipo de confirmación previa a su asistencia en la Cámara de senadores.

“La única comunicación que yo recibí por parte de Salud fue un mail con fecha 2 de abril, el día que yo regresé al Congreso y no un día antes como fue difundido en los medios”, sostuvo.

Según su relato, la única molestia que presentó fue una migraña acompañada del aumento de su presión arterial.

Ante estos síntomas, acudió a un sanatorio privado para su medicación, en vista de que la legisladora dijo padecer de esta afección por 18 años. Debido a la falta de relación con los síntomas del Covid-19, el médico de guardia tampoco recomendó realizarse los análisis correspondientes.

"Todos cometemos errores"

La senadora también aprovechó para explicar las documentaciones sobre el viaje que realizó al Perú y un fallido viaje a Guatemala. Además del uso de los recursos públicos que fueron destinados al uso de la legisladora.

Lea más: Senadores presentan proyecto para pérdida de investidura de Bajac

El texto remitido para la pérdida de investidura refiere que la senadora consignó más de G. 12 millones para un viaje programado a Guatemala, de los cuales solo habría devuelto G. 1.500.000.

Sobre este punto, Bajac aclaró en su descargo que la suma concedida en concepto de viatico para el viaje a Guatemala fue devuelto en su totalidad a través de un cheque personal a la Tesorería del Senado, salvo lo que ya se gastó con anticipación para la compra de pasajes. Ese evento, finalmente, fue suspendido por los organizadores.

Por último, Bajac volvió a pedir disculpas e indicó que todos comenten errores en algún momento de su vida. "Todos cometemos errores. Pido disculpas. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra", finalizó.