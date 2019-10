Kattya González critica reprogramación para pagar salarios a operadores

“Si hoy no hay dinero es porque Miguel Cuevas malversó fondos y nosotros hemos insistido con auditorías (de esa administración), pero no hay resultados. Acá hay diputados que tienen 17 a 20 contratados. No sé qué creen ellos, que pueden repartir cargos públicos”, refirió González en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Señaló que rechazar la reprogramación durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja este miércoles la dejó mal parada, pero con la conciencia tranquila, ya que el país no se encuentra con una situación económica estable.

Por otra parte, la diputada cuestionó que el mandatario Mario Abdo Benítez no establezca una línea de discurso con los parlamentarios de su movimiento Colorado Añetete.

“Yo no sé cuál es la conexión del Presidente con los diputados, pero acá no necesitamos puro discurso. Estamos hablando de austeridad, pero firmamos decretos para dar más dinero”, dijo la legisladora.

La diputada comentó que, por ejemplo, la Conatel pidió reprogramación, al igual que Petropar y otras instituciones. “Estamos violando el presupuesto con las reprogramaciones y ni siquiera tenemos el control del tope fiscal”, sentenció.

Reprogramación en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reprogramación del presupuesto 2019 de la institución, a fin de pagar los salarios y aguinaldos de 250 operadores políticos que fueron contratados de manera irresponsable por Cuevas.

Este mismo proyecto ya fue aprobado a finales de agosto en Diputados y el 25 de setiembre pasado el Senado rechazó. Ahora, el documento debe pasar a la Cámara Alta para su tratamiento.

El titular actual de la Cámara Baja, Pedro Alliana, admitió que cuando asumió en el órgano no encontró “la casa ordenada”, y que a pesar de que disminuyó el número de funcionarios, no alcanza el dinero para cubrir los gastos.