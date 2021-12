Justicia anula arresto domiciliario de empresaria denunciada por su hija

“La Cámara de Apelaciones constató que la audiencia no se podía realizar sin que esté firme la providencia, donde se admitió la imputación por supuesta violencia familiar. Pese a que le manifestamos que había un impedimento legal, el Juzgado decidió dar lugar al arresto, así como la fianza, pero ahora todo quedó anulado”, explicó a Última Hora el profesional del Derecho.

El tribunal consideró que no existió orden de detención o rebeldía contra la empresaria, que no hay riesgo de cumplirse el plazo establecido por no estar detenida o aprehendida, y que Eugenia Acosta compareció a la primera citación de audiencia de imposición de medidas, que había sido postergada.

Finalmente, las medidas cautelares fueron impuestas el pasado 6 de diciembre, dictadas por el juez penal de Garantías Yoan Paul López. Además del arresto domiciliario, se le impuso una fianza de G. 4.000 millones para Eugenia Acosta, quien aparte cuenta con siete denuncias por apropiación.

En su momento, el abogado Duarte había cuestionado la velocidad con la que la Fiscalía ya imputó a su cliente, ya que la denuncia se presentó el 4 de noviembre pasado y la imputación se dictó el 16 del mismo mes.

Eugenia Vallejos está imputada por violencia familiar a nivel sicológico, tras haber sido denunciada por su hija, María Antonella Galli, quien sostiene que es hostigada y perseguida por su madre desde hace tiempo, según había asegurado a Última Hora su abogada Hilda Benítez Vallejos.

La abogada querellante manifestó que Antonella, en principio, no quería proceder a efectivizar la denuncia contra su madre, pero que, tras la presión, tomó la decisión de realizarla. Además, Benítez Vallejos había afirmado que no se trataba de una disputa empresarial sino de un caso familiar.

"La señora Antonella es una madre que creció en una familia disuelta. Vivió toda la vida subyugada a su mamá. Siempre fue muy dominante hacia su única hija. Acá no es una cuestión empresarial, acá hay una cuestión personal y familiar”, había expresado la abogada.

La Cámara de Apelaciones, que ordenó la anulación de las medidas cautelares para Eugenia Acosta, está conformada por Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor.