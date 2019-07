Cita judicial. De nuevo Víctor Bogado, ahora ex senador, fue convocado para audiencia.

La magistrada María Luz Martínez pidió este martes al juez Elio Ovelar un informe acerca del viaje que el ex senador Víctor Bogado realizó a España, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

La diputada Celeste Amarilla viuda de Boccia, a través de su abogado, solicitó a la jueza que declare la rebeldía y captura del político colorado, tras haberse ausentado a la audiencia de conciliación en el caso por supuesta denigración de la memoria de un muerto.

Nota relacionada: Diputada liberal pide declarar rebelde a ex senador Bogado

El juez Ovelar es el que lleva la condena del ex senador por cobro indebido de honorarios y la jueza Martínez le solicitó un informe sobre el viaje, antes de decidir el pedido hecho por la representación legal de la parlamentaria liberal.

Víctor Bogado aún no se presentó a ninguna cita judicial en esta causa.

El lunes debía desarrollarse la audiencia de conciliación entre las partes, pero el ex legislador no se presentó. Su madre, Teódula González Martínez, comunicó a la jueza que su hijo no estaba en el país al ser notificado.

Lea más: Víctor Bogado podría ir preso en caso de segunda condena

Según la nota presentada por la mujer, la cédula de notificación fue encontrada el pasado viernes por su empleado y no pudo entregarla a su hijo, porque él estaba de viaje.

Incluso, a la nota de la madre acompañó copia del oficio remitido a la Dirección de Migraciones por el juez Elio Ovelar.

El ex senador se encuentra en España, por lo que la defensa comunicó que no iba a presentarse en la audiencia de conciliación entre las partes, que se suspendió.

No obstante, el abogado de Amarilla, Guillermo Duarte, señaló que al no realizarse la audiencia de conciliación, por incomparecencia de Bogado, se solicita que se declare su rebeldía.

Asimismo, apunta que, además de la rebeldía, también correspondía que se dictara orden de captura en contra del ex legislador.

Lea también: Víctor Bogado deberá pagar G. 480 millones para no ir a prisión

La diputada Celeste Amarilla querelló a Bogado porque este dijo que su fallecido esposo, Franklin Boccia, era el que debía estar procesado en el caso de la niñera de oro. Según había dicho, fue el ex titular de la Itaipú el que contrató a Gabriela Quintana, quien supuestamente era niñera del ex legislador.

El ex senador de Honor Colorado fue hallado culpable por cobro indebido de honorarios durante el juicio oral de la causa niñera de oro y deberá pagar G. 20 millones mensuales, por dos años, monto que será distribuido a unas 10 instituciones. Esto para no ir a prisión.