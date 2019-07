Diputada liberal pide declarar rebelde a ex senador Bogado

La querella planteada por la diputada Celeste Amarilla viuda de Boccia solicitó a la jueza María Luz Martínez que declare la rebeldía y captura del ex senador Víctor Bogado, en el caso por supuesta denigración de la memoria de un muerto. Es que ayer debía hacerse la audiencia de conciliación entre las partes, pero el ex legislador no se presentó. Su madre, Teódula González Martínez, comunicó a la jueza que su hijo no estaba en el país al ser notificado.