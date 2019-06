Víctor Bogado podría ir preso en caso de segunda condena

El ex senador Víctor Bogado podría ir preso en caso de una segunda condena, según explicó ayer el abogado Guillermo Duarte. Esto en la querella promovida por la senadora Celeste Amarilla viuda de Boccia, por supuesta denigración a la memoria de un muerto.

Sin embargo, el ex legislador no asistirá a la audiencia de conciliación prevista para este lunes, a las 8.00, ante la jueza María Luz Martínez, teniendo en cuenta que está de viaje por España, por cuestiones médicas, según reveló su abogado defensor Óscar Latorre.

Según Duarte, el artículo 44, inciso 2 del Código Penal, refiere que cuando la persona haya sido condenada en los cinco años anteriores, una pena de menos de un año, no se le puede aplicar la suspensión.

Con ello, argumentó que en caso de la condena por esta segunda causa, pese a que la primera pena no está firme, igual el juez no podría darle la suspensión. “Si se le vuelve a condenar no se le va a suspender, va a ser de cumplimiento efectivo”, argumentó el profesional.

Por su parte, Óscar Latorre sostuvo que “Guillermo Duarte es un excelente abogado, pero es su opinión interesada. Vamos a ver si eso ocurre. Además, hay que ver lo que dice la querella. Realmente es patético, en su momento, que se ratifiquen y vamos a ver lo que resuelva la jueza”.

Añadió que “no nos vamos a presentar, porque mi defendido viajó a España el viernes. Tenía permiso a comienzos de mes, por un tema médico”. Latorre también dijo que luego de su vuelta continuará el proceso penal.

La querella es porque Bogado dijo que el que cometió el delito en el caso de Gabriela Quintana fue Franklin Boccia, ex director de Itaipú, ya que éste había contratado a la mujer. La querella aún no pidió pena en la causa.

Bogado y Quintana, conocida como la niñera de oro, fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios en calidad de coautores. Ambos se salvaron de la cárcel al ser absueltos por el delito de estafa.

En tanto, Miguel Pérez, ex jefe de Gabinete de Diputados, fue absuelto al no encontrarse registros que lo vinculen con el caso.

La pesquisa fiscal logró comprobar que Quintana percibía dos salarios del Estado, uno de la Cámara de Diputados y otro de Itaipú Binacional. La investigación detallaba que la conocida como niñera de oro llegó a cobrar G. 71 millones