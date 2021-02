Joven relata cómo se salvó de las manos de su agresor

La joven mujer relató que se encontraba caminando sobre la avenida España, de la capital, cuando se percató de que su ex pareja la siguió a bordo de su vehículo.

La víctima reveló mensajes de texto de WhatsApp donde el hombre le pedía conversar por última vez para aclarar su situación sentimental, por lo que ella accedió y subió al vehículo.

En ese ínterin, el hombre sacó un arma blanca e intentó agredirla. También la amenazó de muerte, según su relato.

“Él sacó un cuchillo y me puso por el cuello. Me dijo que si no es con él, ya no voy a estar con nadie más. Me apretó el cuchillo por el cuello y yo intenté defenderme y me corté la mano. Después él se bajó y fue hasta donde yo estaba, en el lugar del acompañante, y me dice que me tranquilice, que no me iba a pasar nada”, contó la víctima.

La joven recordó que en ese momento logró salir del vehículo y pidió ayuda a las personas que pasaban por el lugar, quienes la socorrieron y la llevaron hasta la sede policial.

El hombre fue identificado como Cristhian Daspet Brítez, quien fue imputado por tentativa de feminicidio y detenido por la Policía. El hombre ya contaba con antecedentes por violencia, según reportó el canal.