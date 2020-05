Joven que se fugó de albergue dice que volverá a escapar y asegura no tener síntomas del Covid-19

Alarcón manifestó que no se sentía a gusto en el albergue del polideportivo de la Universidad Privada del Este (UPE), ubicado en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Argumentó que en el lugar no se duerme bien y que la comida "no es rica" ni le satisface, motivo por el cual decidió fugarse.

Nota relacionada: Logran capturar a joven que se fugó de albergue en Ciudad del Este

"No me gusta cómo vive la gente ahí adentro. Faltaban muchas cosas para nosotros. Si una persona tiene coronavirus, nos va a contagiar a todos", manifestó a un medio local.

Además, reveló que se escapó por un boquete ubicado en la parte trasera del albergue y que su intención era llegar hasta la casa de su madre, en Tembiaporá, Departamento de Caaguazú.

Según su versión, llegó en un día, caminando desde Ciudad del Este, hasta Juan E. O'Leary, lugar donde fue capturado por agentes de la Policía Nacional cuando estaba por cruzar el Lago Yguazú en una balsa.

Lea también: Ordenan búsqueda de joven que huyó de albergue donde cumplía cuarentena

"Sabía que me estaban buscando. No quería nomás que me agarren", explicó. Alarcón llegó del Brasil −específicamente de Río Grande do Sul− junto con otros compatriotas. Logró escaparse antes que le realizaran la prueba de coronavirus.

Brasil es uno de los países más afectados por el Covid-19 en la región con 8.535 fallecidos. En las últimas 24 horas reportó 614 muertes, un nuevo y nefasto récord en el avance de la enfermedad cuyos casos positivos sobrepasan los 125.000 gracias a los 10.000 nuevos infectados.

El joven asegura no tener ninguno de los síntomas del Covid-19. El Ministerio Público ya decidió su traslado al mismo lugar para que cumpla con la cuarentena. Ante esto, Alarcón advirtió volverá a escapar. "Ndai gustoveima ngo. Akañy jeyta", refirió.