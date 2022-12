El religioso lanzó en ese marco duras críticas, nombró al ex presidente Horacio Cartes y a su movimiento Honor Colorado y de paso también apuntó al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Los dos políticos designados significativamente corruptos por Estados Unidos.

En su homilía dijo que el mal normalmente engaña haciendo pasar lo malo como algo bueno.

"Esto les pasó a Adán y Eva, que se dejaron convencer por un demonio y nosotros estamos llenos de esos", expresó el sacerdote jesuita. "Uno de ellos se hizo presidente de la República y cuando era candidato estaba todo bien, cuando asumió, después ya se olvidó de nosotros", prosiguió.

Criticó que el cartismo se haga llamar "defensores de Dios, la Patria y la Familia. "Sabemos que mucha gente narcotraficante entra y sale hasta del Vaticano. Pero, como dice el Papa: ¡Qué mentirosos que sos!", expresó, parafraseando a Francisco, que utilizó estas palabras en su visita a Paraguay en 2015.

"No pueden querer a Dios, la Patria y la familia aquellos que robaron en pandemia o aquellos que dejaron que caigan las escuelas y que vaciaron a los pobres, y el fondo jubilatorio del IPS. Horacio Cartes dijo que iba a venir el nuevo rumbo y fue cierto, 'rumbeó' todas las cosas públicas a sus empresas privadas", espetó.

En este punto también se refirió al eslogan que había utilizado el presidente Mario Abdo Benítez, en su campaña de cara a las presidenciales. "Detrás de él viene el 'gobierno de la gente', que también es cierto, porque le da de comer a toda su gente detrás de las obras viales" señaló.

Luego se refirió a los políticos cartistas que se jactan con el conocido lema fascista y con ello apoyan las movilizaciones de grupos, especialmente providas y profamilias, que rechazan el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2030 y el convenio del país con la Unión Europea (UE).

"A boca llena hablan contra la Agenda 2030 y de ellos, ¿cuál es su agenda? En nombre de Dios, Patria y Familia van a dejar a a muchas niños sin comida ni clases", cuestionó.

Seguidamente, subrayó que está llegando el día en que la sociedad civil se levante y renueve el país.

Hugo Velázquez y la polémica del acuerdo de Itaipú

González también trajo a colación el escándalo que se había generado en torno a irregularidades que tenían relación con el acta bilateral sobre la compra de potencia de Itaipú Binacional, que involucraba al segundo del Ejecutivo y que era para comercializar al Brasil.

"Por sus frutos los conoceréis", virtió. "¿En serio creen en aquellos que no hacen la voluntad de Dios?", agregó.

En este punto habló del vicepresidente Hugo Velázquez y se refirió al caso de la binacional. Aseguró que aquel que ama a su país no haría eso, que hace quedar mal a los paraguayos frente a otras naciones.

"Es bueno que sepamos la realidad. En estos políticos no podemos creer, no podemos permitir que se burle del pueblo. Es necesario frenar a estos diablos que nos van hundiendo. Que no sea porque ellos dicen que son defensores. No, son mentirosos, detrás de esos discursos lo que ellos buscan son votos", argumentó.