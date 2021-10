Tras una reunión que duró varios minutos, Benítez dijo que Aguilera le indicó que el pedido primeramente debe ser estudiado por la Junta Municipal el próximo martes.

No obstante, señaló que se encuentra confiado de que su pedido será aprobado, agregando que desean interiorizarse sobre puntos sensibles que afectan a la institución, como la falta de pago a funcionarios de la Comuna.

En ese sentido, un grupo de trabajadores acudieron hoy al Municipio para requerir respuestas y, tras una reunión con Aguilera, se resolvió pagarles mañana. Los funcionarios no están cobrando sus salarios desde hace aproximadamente dos o tres meses.

Respecto al equipo de Magín Benítez que pretende instalarse en la sede municipal, ya existe una lista, conformada por Ana María Casañas, Mario Benítez Reyes, Gustavo Bogado, Norma Girala, Antonio Bogado Robertti, Germán Bogado Lisboa, Victorio Román Cuyer, Ana Liz Resquín, Hugo Aguirre, Even Figueredo y Carmen Airaldi.

El intendente, en espera de asumir, desea interiorizarse sobre la recaudación de la Municipalidad, la venta de lotes en el polémico ex piquete municipal, sobre el presupuesto disponible, entre otros puntos.

Por su parte, el jefe comunal interino, Alejandro Aguilera, dijo que la Municipalidad siempre tuvo deudas, agregando que eso no es novedad. “Magín no vendrá a administrar una ciudad de Finlandia. Tenemos una ciudad exigente. Las deudas son institucionales y no existe ninguna ciudad del país que no tenga deudas”, aseveró.

A su vez, indicó que la venta de terrenos del ex piquete municipal se realizó para que la Municipalidad siga funcionando, refiriendo que los compradores fueron personas que ya habían solicitado años atrás, supuestamente fuera de su administración.

Finalmente, sobre el saldo que quedaría en la Comuna antes de que asuma Magín Benítez, se dispondría de unos G. 800 millones, aproximadamente, correspondientes a fondos de Fonacide y royalties.