Intendente de Asunción culpa a propietarios por decadencia del centro histórico

Ante las constantes críticas a su gestión, el jefe comunal culpó a la prensa “que informa a su antojo” y a "cinco familias" que son propietarias de edificios históricos en el microcentro capitalino.

Al ser consultado sobre los apellidos de estas familias, se negó a responder y pidió que la prensa sea la que investigue quiénes son.

Varios medios de comunicación vienen evidenciando, ya hace varias semanas, cómo muchos edificios históricos se desploman y los comercios van migrando por los altos costos inmobiliarios, la inseguridad y la falta de medidas para revitalizar el casco histórico de la ciudad.

Sobre los edificios históricos, detalló que aprobaron una norma para el descuento del 100% de los impuestos a cambio de que los propietarios hagan trabajos de mejoramiento, pero nadie se acercó.

"Yo no puedo ir a ponerles una pistola a los dueños de los edificios históricos. Ellos prefieren que eso se caiga", aseguró.

Además, afirmó que el casco histórico de la capital está como está desde hace muchos años y su administración al frente de la Comuna "agarró (el centro) casi en coma".

"Estamos haciendo de todo para recuperar. Estamos dando facilidades a los propietarios de los edificios históricos y no lo hacen", recalcó.

Por otro lado, volvió a criticar el trabajo de la prensa. "¿Por qué los que tienen las cámaras y los micrófonos no exigen también a los propietarios, que son cinco familias, que recuperen su patrimonio? Hay intereses, porque hay familias que son dueños de medios y no conviene", expresó Nenecho.

"Yo no voy a entrar en detalles y no me voy a exponer (dar nombres de las familias)", respondió cuando se le pidió que diga qué familias son.

"Hay medias verdades. Eso no hace bien. Hay periodistas que informan a su antojo, tergiversando las cosas. No niego que a la ciudad le falta mucho, pero no es culpa del intendente Óscar Nenecho Rodríguez", expresó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

El mantenimiento de las plazas históricas

Sobre la ocupación de plazas históricas, Rodríguez recordó la Ley Nº 6284, que establece que la Secretaría Nacional de Cultura es la que tiene que coordinar los planes, programas, proyectos y preverá los rubros presupuestarios necesarios para el mantenimiento correspondiente de las plazas.

"Conversé varias veces con el ministro de Cultura. No tienen recursos para el mantenimiento de las plazas. Vimos la posibilidad de que las plazas vuelvan a ser dominio de la municipalidad o que otorguen recursos para la Secretaría de Cultura”, puntualizó.

También dijo que desde la Comuna “ya hicieron de todo” y que cedieron un terreno para la construcción de viviendas para aquellas personas que se encuentran ocupando las plazas, pero no tienen respuestas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

"Sobre el caso de las familias que ocupan las plazas, nosotros ya hemos otorgado un amplio terreno al MUVH para la construcción de casas, pero nunca hemos tenido respuestas", acotó.

A pocas semanas del inicio de los Juegos Odesur, Asunción luce sus calles en mal estado, agua servida fluyendo por las arterias, parques y plazas sin intervenciones, obsoletos colectivos internos, caos en el tráfico y el centro histórico desolado e inseguro.