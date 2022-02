Inicio de clases: MEC garantizará enseñanza para los que no asistan a escuelas

El Ministerio de Educación garantizará la enseñanza para estudiantes que no asistan por disposición de sus padres o por falta de capacidad en las escuelas.

En ese sentido, indicó que se garantizará la enseñanza para los estudiantes cuyos padres aún no quieran enviarlos a las escuelas por la pandemia del coronavirus.

Asimismo detalló que hay unas 500 escuelas cuyos espacios, en el caso de algunos cursos, puede que sean insuficientes para albergar a todos los estudiantes a la vez, debido a la disposición del Ministerio de Salud de mantener 91 centímetros de distancia entre ellos, por lo que tendrán que intercalar los grupos por semana.

Opción: trabajar por grupos

La funcionaria técnica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) explicó que la intención es que todo sea presencial y que se adecuarán laboratorios y hasta espacios deportivos para tal efecto, pero que en caso de no lograrlo, se intercalarán los grupos, no en todos los cursos, pero sí en los que cuenten con más de 30 alumnos y el aula o espacio no reúnan el tamaño necesario, acorde con las disposiciones sanitarias por la pandemia.

En ese sentido, mencionó que la medida será hasta tanto el protocolo de Salud se ajuste con relación a los 91 centímetros de distancia entre los estudiantes, pero que de igual manera se tendrán todos los soportes de enseñanza online para evitar pérdida de clases.

“En los casos de los padres que no quieran enviar a sus hijos y no tengan acceso a internet, tendrán que trabajar con papeles. Empezamos a ver opciones, habrá clases en vivo y plataformas en las escuelas públicas para ver los contenidos”, manifestó.

Capacidad en las escuelas

La viceministra detalló que 3.200 escuelas tienen menos de 50 alumnos, con un promedio de solo 25 estudiantes por escuela. En este marco, explicó las posibles soluciones y la necesidad de una inversión para readecuarlas y potenciarlas, pero no cerrarlas.

“En algunos casos, en zonas urbanas, tenemos escuelas cada 20 cuadras, o sea, no es que falte transporte”, sostuvo, respecto a la posibilidad de implementar transportes escolares para trasladar a los niños de una escuela a otra, especialmente donde se registran solo 10 alumnos y no se logran los vínculos necesarios.

“Tenemos que invertir en todas ellas y eso duplica la inversión que siempre resulta insuficiente y ahí vemos para potenciar una u otra oferta”, remarcó.

Sobre la mayor cantidad de estudiantes en algunas instituciones, alrededor de 500, aseguró que las personas optan por las escuelas más conocidas o emblemáticas, como también las más antiguas de las zonas cercanas a la casa.

Aumentar escolarización

También aseveró que no se trata de cerrar escuelas, porque eso genera mucha atención o sensibilidad local. Se trata, explicó, de reconvertirlas en centros de primera infancia, donde hay un desafío importante en el país, teniendo en cuenta que a nivel nacional existe una cobertura del 79% de niños de 5 años, pero que al sumarle la etapa del jardín, en los sectores oficial y privado, no se llega al 60% de cobertura, añadió.

“Sabemos todos los desafíos de la primera infancia y también mencionaría la educación técnica, porque solo el 64% de nuestros jóvenes en edad de secundaria terminan los 12 años de estudio”, recalcó.

Formación técnica

Sobre el punto, especificó que en Latinoamérica muchos jóvenes no terminan los 12 años de estudio y para ellos este periodo (secundaria) será su último grado de educación, por lo que cree necesario dotarles de una formación técnica, que también les posibilite el acceso al mundo laboral en condición de trabajo decente, lo que resulta un gran desafío para el Estado, indicó.