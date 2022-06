"Dos años me chantajearon por WhatsApp, con mi hija, con esto con aquello, un alto mando que estaba detrás de mí", denunció este sábado el médico Tomás Mateo Balmelli al programa La Lupa, emitido por Telefuturo. Sin embargo, no dio nombre de la persona en cuestión.

Detalló que las amenazas eran para "que me calle y que no le gustaba lo que decía". El infectólogo sostuvo que se trata de una autoridad del Ministerio de Salud y que recibió las "amenazas del mundo" durante la pandemia por sus duras críticas al sistema sanitario.

Mencionó que incluso tuvo que hablar con el ministro del Interior —en ese entonces Euclides Acevedo— y el ministro de Salud, en su momento Julio Mazzoleni. "Julio, pará esto, le dije", comentó.

"Esto no es nuevo, no le dije a nadie porque no quería golpear el sistema sanitario", apuntó. Agregó que el principal problema era su actuación y que esto no le "gustaba al alto mando" y que por ello estaba "bajo vigilancia de inteligencia", reveló.

En contra de clases virtuales

Balmelli se mostró nuevamente en contra del manejo sanitario ante la situación epidemiológica que atraviesa el país. Agregó que volver a las clases virtuales es un error y afecta a los padres en el cuidado de sus hijos, así como el aumento del analfabetismo disfuncional.

"Queremos suspender las clases presenciales y hacer virtual porque nosotros fuimos incapaces de crear una respuesta sanitaria de un problema epidemiológico que era predecible después de dos años de no socialización de niños. La solución no es volver a la virtualidad, la solución es tener respuestas sanitarias", cuestionó.

Afirmó que los profesionales de salud y el sistema sanitario viven con un estrés constante porque no se mira al futuro. "Necesitamos hacer una medicina básica preventiva, no necesitás un terapista, ese es el fracaso de la medicina pública", recalcó.

Hizo hincapié en la necesidad de prevenir, asistir, enseñar y comunicar para evitar llegar a casos graves. "No son tres años de crisis sanitaria, sino tres décadas de crisis sanitaria", lamentó.