Indígenas con varios reclamos se instalan sobre la avenida Artigas

Varios reclamos y promesas incumplidas los motivó a salir de sus comunidades y llegar hasta la capital del país. Tal es el caso de los indígenas de la Tercera Línea Mandu'arã, distrito de Yasy Cañy, en Canindeyú.

Agustín, un miembro de esa comunidad, comentó a NPY que ellos llegaron durante la noche de este lunes buscando que el Gobierno cumpla la promesa de entregarles el título de sus tierras. También piden asistencia para la agricultura, ya que todo lo que cultivan se pierde.

Otro reclamo que tienen es el rubro para el maestro de los niños de la comunidad, ya que hace cuatro años enseña gratis.

“Nuestro problema es el tema de título de tierras y eso es lo que más nos apura. Nuestra comunidad queda en medio de estancias y el presidente (del Indi) se comprometió a titular nuestras tierras”, explicó.

Por otro lado, un joven de nombre Williams manifestó que es estudiante del segundo año de Derecho, pero que este año quedó sin una beca para seguir sus estudios. Dijo que la única respuesta que le dieron es que espere por algún cupo.

El estudiante reclamó la poca cantidad de becas que se otorga a los indígenas. “Este año no me alcanzó la beca porque solo habilitan 600 cupos para los estudiantes. Yo vine hoy para ver eso y me dijeron que no hay cupo”, expresó.