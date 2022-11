Hijo de Antonio Fretes confirma contrato con Hijazi, pero niega haber cobrado

El abogado confirmó que existió el contrato en una entrevista con Monumental 1080 AM, pero negó la entrega de dinero que contempla el documento.

Este jueves salió a la luz un contrato entre el hijo de Antonio Fretes y el ahora extraditado como mandante, firmado por su hijo, Sharif Fretes, que contempla un supuesto pago de USD 368.000. El documento fue firmado en setiembre de 2021.

El senador Pedro Santa Cruz (FG) dio a conocer el caso, alegando que está en manos del Ministerio Público.

"El contrato consistía en una prestación de servicios para ver si había una salida a su caso. No hubo ninguna entrega de plata", afirmó Amílcar Fretes a la radio.

El hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia acotó que él mismo pidió un plazo de 30 días para el contrato en una de las cláusulas, que establece que "de no haber una solución de manera a satisfacer al mandante, se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de honorarios profesionales".

Supuestamente, Sharif Hijazi entregó un adelanto de USD 60.000 a Amílcar Fretes, pero que fue depositado a una persona de confianza y no al profesional contratado. Debido a que el contrato no se cumplió, la suma se habría devuelto al cliente.

"Yo no cobré nada, esos USD 60.000 se le devolvió, se dejó como garantía porque fue un arreglo de partes", insistió.

Consultado sobre la desautorización que hizo coincidentemente su padre el 20 de julio de este año, ante el pleno de la Corte, de cualquier pedido que se haga a su nombre; dijo que esta es la segunda vez que lo hace y desligó su caso.

Supuesto apriete de Hijazi

Amílcar Fretes negó una y otra vez que su padre sabía al respecto, pero reveló al medio que tras ser contratado, aproximadamente, cinco días después fue citado por el hijo Kassem Mohamad Hijazi en un hotel, donde estaba hospedado, para pedirle que interceda en el caso ante el ministro de la Corte.

"Me pide que yo interceda y hablara con él, le dije que eso no era la condición y que se estaba viendo el caso con el señor (Rafael) Fernández. No le solicité ayuda a mi padre y él no estaba en conocimiento de esto", enfatizó.

Señaló que esto molestó a Sharif Hijazi y desde entonces no volvió a establecer comunicación con el mismo, hasta que se vio obligado a llamarle para pedirle que firme el recibo de la devolución del dinero, a pedido del propio Kassem Mohamad Hijazi, quien lo llamó "nervioso" a apurarlo.

Incluso, reconoció que tras quedar sin efecto lo acordado fue citado a la Agrupación Especializada por el mismo Hijazi para "ofrecerle" una disculpa por el trato que le dio en la llamada telefónica y solicitarle la recomendación de un abogado.

Aseguró que la visita al preso fue "para que no digan que no cumplió con ellos". Expresó que desde la llamada del ahora extraditado temió por su vida.

Hijazi fue detenido el 24 de agosto del año pasado en la localidad de Ciudad del Este, de Alto Paraná, bajo cargos de presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Honorarios debía ser compartido

El letrado también expuso en un momento que el abogado Rafael Fernández, quien temporalmente también fue representante legal de Hijazi, estaba en conocimiento del contrato y la suma fijada para el pago por los servicios prestados.

Comentó que los honorarios iban a ser compartidos entre ambos.

En muchas oportunidades incluso mencionó a un escribano de nombre Juan Carlos Benítez, quien actuaba de nexo entre Hijazi, padre e hijo.