Froilán Benegas es el hombre que no dudó un segundo en rescatar a un niño que quedó atrapado en medio de un intenso raudal en Asunción.

Froilán Benegas relató a Monumental 1080 AM cómo rescató a un niño que quedó atrapado, durante la noche del martes, en medio de un intenso raudal en la calle Molas López de Asunción .

El trabajador dijo que se recordó de sus dos hijos y no dudó un segundo en poner a salvo al niño. “Yo le decía que se quede ahí, que se sostenga fuerte; él (niño) me decía que de todos modos iba a morir, yo le dije que no", señaló el hombre que trabaja como conserje en la zona.

Froilán dijo que con una manguera que encontró en el depósito de su trabajo fue al rescate del niño. Llegar hasta el pequeño no fue fácil, incluso el hombre fue llevado por la fuerza del agua que arrastraba escombros y piedras.

“El agua me llevó debajo de un auto, pero me agarraba de la manguera. Llegué hasta el niño, nos sujetamos los dos y esperamos ahí a que baje el agua porque mis piernas ya no daban más”, comentó.

Embed #AHORA Habla el hombre que salvó a un niño sujetado a un árbol.



''Yo no iba dejar que pase eso en mi frente, directo pensé en mi familia porque le puede pasar y digo que alguien también le va salvar'', expresa.



''Yo no iba dejar que pase eso en mi frente, directo pensé en mi familia porque le puede pasar y digo que alguien también le va salvar'', expresa.

Finalmente, el hombre logró llegar hasta el árbol y sujetó al niño con la manguera. Quedaron en el lugar hasta que la intensidad del raudal disminuya. "Luego de media hora vinieron con una camioneta a rescatarnos, le llevaron al niño y yo decidí quedarme. Les dije que le lleven al hospital", prosiguió.

"Ya después me di cuenta de lo que hice, me asusté, pero ahora estoy muy tranquilo, porque de lo contrario a esta hora le iban a estar velando al niño", afirmó el hombre que vive en J. Augusto Saldívar. Por otro lado, el trabajador comentó que su motocicleta prácticamente quedó sin cubiertas por el temporal.

Las principales avenidas de Asunción y de Central se vieron afectadas por fuertes raudales tras las intensas lluvias que se registraron. El fenómeno climático puso en peligro a varios peatones y automovilistas.