Hermano de piloto asesinado exige a Fiscalía investigar y aclarar el caso

Al respecto, su hermano Daniel Sosa dijo que la investigación del Ministerio Público debe centrarse en quiénes se beneficiarían con su muerte. Además, cuestionó el actuar de los suegros de Richard Leonardo.

"No sé cómo no están procesados por omisión de auxilio. La Fiscalía debería de actuar", aseveró en contacto con radio Monumental 1080 AM. Igualmente, contó que su hermano llevaba 25 años trabajando en la aviación.

Siguió diciendo que los suegros de su hermano son policías retirados y que su cuñado es médico y que no lo auxiliaron.

“Decidieron encerrarse en la casa y no ayudarlo, mi hermano prácticamente murió desangrado. Para mí es algo que detrás de esto alguien se está beneficiando", apuntó e indicó que los mismos no avisaron sobre lo que ocurrió y que la familia se enteró cuando una ambulancia de la funeraria llegó a la casa de su madre.

"Ellos no avisaron de lo ocurrido (suegros), nos enteramos del caso cuando una ambulancia de la funeraria llegó a casa de mamá, ni la Policía no llamó para avisar", cuestionó.

En otro momento, contó que su hermano se estaba separando de su pareja. "Ellos estaban en proceso de divorcio, pero mi hermano hacía todo lo posible para llegar a la reconciliación. Ellos no tienen hijos", dijo Daniel Sosa.

También, dijo que el lugar donde estaba la víctima "era perfecto para una emboscada".

La fiscala Luciana Ramos lleva adelante la investigación del asesinato del piloto ocurrido en la noche del lunes. Indicó que, según las primeras hipótesis del crimen, todo apunta a un asesinato por encargo cometido por un sicario y se presume que respondería a problemas familiares.

Los investigadores se encuentran abocados a determinar al o los autores morales del hecho. Para la fiscala, llama la atención que los suegros de la víctima no abrieron la puerta de la casa para el ingreso de los investigadores, horas después del homicidio.