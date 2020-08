Hay varias víctimas de acoso por el padre Silvestre Olmedo, dice Alexa

"Fueron varias personas que también sufrieron acoso, ellas estaban expectantes también del resultado de este caso y una de ellas me decía: 'Alexa vos sos nuestra voz, por nosotras que no denunciamos, no nos animamos a denunciar'", expresó.

Dijo que estas víctimas lastimosamente no tienen el apoyo de sus familias y amigos y que por esta razón es "demasiado difícil".

"Es difícil con esta sociedad machista salir a denunciar, pero toda la fortaleza de familiares y amigos ayudan a seguir adelante", aseguró.

En otro momento, mencionó estar "muy indignada" por la absolución al sacerdote por parte del Tribunal de Sentencia, conformado por los magistrados Leticia De Gásperi, Dina Marchuk y Hugo Segovia.

"Estoy muy indignada por lo ocurrido ayer, se le absolvió a un cura acosador, estoy muy dolida por el resultado, es muy indignante. Se va a apelar, agradezco mucho el apoyo, es reconfortante el apoyo de la ciudadanía, se nota la indignación que todos tenemos con la Justicia paraguaya", expresó.

Explicó que los tres magistrados tuvieron una versión diferente del hecho, pero ninguno salió a decir que no hubo un manoseo.

"Cuántas veces me tuvieron que haber tocado el pecho para que sea realmente un acoso, si a mí me tocaban cinco veces me iban a decir y por qué no denunciaste la primera vez, es demasiado estúpido e infantil el argumento del Tribunal", lamentó.

Dijo que da pena que la jueza Dina Marchuk, siendo mujer, pueda decir "semejantes barbaridades", ya que primeramente afirmó que no había autoridad sobre los laicos y que eso es totalmente mentira, ya que se sabe que la Iglesia Católica es una institución jerárquica.

"Ella tampoco negó que hubo el manoseo, pero sus argumentos son indignantes. Desde el principio me dijeron que mi caso no iba a seguir, me decían que no se sabía hasta qué instancia iba a llegar, desde el principio me advirtieron de esto", aseguró.

La joven dijo que confía en que se pueda demostrar que se haga justicia y que se revea el caso, para que todo esto salga a su favor. Mencionó que cree que se puede dar una vuelta a todo.

"Es muy difícil, con nuestra Justicia paraguaya, llegar a estas instancias y que se le condene a un acosador, pero creo que de todas formas no hay que callar. Este tipo de casos deben salir a la luz porque de alguna u otra forma más adelante se va a hacer justicia, ya sea por justicia divina o por justicia terrenal", expresó.

Tribunal condenó costas a la denunciante

Por su parte, la abogada Mirta Moragas dijo que el lunes 17 va a estar disponible la sentencia y a partir de ahí tienen 10 días hábiles para apelar y que así lo harán.

Explicó, además, que el Tribunal de Sentencia le condenó con costas a Alexa, lo cual significa que ella tiene que pagar los honorarios del abogado de la Iglesa Católica, lo cual les parece "una aberración" y que serían por lo menos G. 50 millones.

"Eso nos parece muy grave, porque envían el mensaje de que no solamente va a haber impunidad, sino que si te animás y sostenés tu denuncia, te vamos a castigar", acotó.

Este martes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó de oficio la información sobre el expediente y la abogada dijo que acompañarán y monitorearán esta acción.

"La fuerza de la Iglesia se ve en la Justicia desde siempre, todos los casos de sacerdotes que han sido investigados, incluso contra hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, hasta ahora ninguno ha sido condenado. Desde el inicio sabíamos que estábamos litigando contra un poder del Paraguay y aún así creímos que era importante acompañar a Alexa, quien contraria a muchas víctimas de acoso fue muy valiente en continuar su denuncia", expresó.

El caso

El sacerdote Silvestre Olmedo fue denunciado por una joven que militaba en la parroquia San José de Limpio, en grupos juveniles, ante autoridades civiles y eclesiásticas.

La mujer afirmó que el religioso supuestamente la manoseó aprovechándose de la confianza que ella tenía hacia el religioso.

El hecho habría ocurrido el 21 de setiembre de 2016 en la parroquia San José de Limpio, cuando fue a su oficina para hacerle firmar algunos papeles en su carácter de coordinadora juvenil de la parroquia.