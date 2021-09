“Pedí permiso hasta el primer mes del año que viene para dedicarme a mi doctorado. Muchas veces escuché, cuando me presentaban, que yo tenía un PhD. Mentira. No tengo ningún PhD. Tengo que terminar, no me falta nada”, afirmó.

Tras mencionar que recibió el visto bueno del secretario de Estado, Sequera comentó que también ya dialogaron sobre la persona que le va a reemplazar durante este tiempo. Indicó que encontraron a la persona idónea y que, próximamente, la estarían presentando.

“Probablemente esta es mi última conferencia de prensa, pero espero estar de vuelta con ustedes el año que viene”, indicó.

Su salida temporal se da en un momento en que los casos de Covid-19 bajaron drásticamente en el país en las últimas semanas tras pasar meses terroríficos con los hospitales colapsados de pacientes, falta de oxÍgeno y numerosas muertes.

Sequera fue una de las caras más visibles del Ministerio de Salud desde que la pandemia del Covid-19 se instaló en Paraguay. Primero con sus análisis de la situación epidemiológica y luego a través de las conferencias semanales del Ministerio de Salud.

También se convirtió en uno de los principales protagonistas en diseñar las primeras medidas contra el coronavirus, como las cuarentenas sanitarias en sus diferentes etapas.

Luego de la salida del ex ministro Julio Mazzoleni, Sequera se había planteado la posibilidad de salir de la cartera sanitaria, pero el actual ministro, Julio Borba, finalmente, lO convenció para que continúe en el cargo.