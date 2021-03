Durante la mañana de este lunes, el presidente Mario Abdo mantuvo una reunión con representantes de gremios y organizaciones de mipymes , tras la advertencia del sector acerca de no tolerar la extensión de las restricciones decretadas por Semana Santa .

Al término del encuentro, el empresario Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, informó que el mandatario se comprometió a reactivar la economía nuevamente desde el próximo 5 de abril, de manera a contener la situación sanitaria durante esta semana.

“La promesa más importante es que el día 5 vamos a estar trabajando de vuelta, a no ser que se produzca un caos con las cifras. Nosotros sostenemos que el gran contagio no se produce en la empresa formal. El contagio se produce en otros lugares y la ciudadanía también tiene que cumplir más”, expresó el empresario a medios de prensa.

Nota relacionada: Fuerte advertencia de gremios al Gobierno: Abrirán el 5 de abril

El representante también mencionó que solicitaron al mandatario que se agudicen los controles, porque aún son muy flojos. “Pedimos que salgan más militares para que la gente dude en salir al menos esta semana”, dijo.

En cuanto a la asistencia económica, el empresario comentó que conversaron sobre ayudas a través del Fogapy y el Banco Nacional de Fomento (BNF), de manera a dar un respiro al sector, que actualmente ya no puede seguir endeudándose por la crítica situación.

“Nos dijeron que hay USD 100 millones para el Fogapy y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). También le pedimos ayuda a través de los bancos privados y tenemos la promesa de hacer mesa de trabajo para tratar mejor este tema”, agregó.

Tavella también afirmó que la reunión fue para expresar la problemática que se vive en las calles y el descontento de la ciudadanía.

“Le dijimos que hay un pirevai en toda la población y por lo menos nos escuchó y nos prometió estas cosas. Evidentemente, no podemos hablar con él todos los días, pero si puso a disposición a todo su gabinete para avanzar y no pensar en el pasado, sino ver el futuro. Porque el problema no va a terminar el lunes y con suerte esperemos que termine el año que viene”, concluyó.