Gobierno solicitará aviones hidrantes a Chile y Brasil para combatir incendios

"Vamos a tener que solicitar cooperación internacional, no tenemos otra opción. El helicóptero que fue comprado no es suficiente. Ya una vez habían venido aviones hidrantes de Chile, vamos a ver si podemos pedir prestado cooperación de Brasil o quizás de vuelta de Chile, no hay otra forma, tenemos que pedir", expresó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Aseguró que se da abasto y que desde el Gobierno hacen llegar combustible y otro tipo de soporte logístico a los bomberos voluntarios de varios municipios del país.

Todos los carros hidrantes y autobombas de la Policía Nacional al servicio de la ciudadanía. Trabajando codo a codo con los bomberos voluntarios.

"La mayoría de los municipios de la República cuentan con elementos, nosotros les hacemos llegar combustible, otro tipo de soporte logístico, a veces tienen carros hidrantes y se les descompone; con la policía estamos dando todo el sistema de patrullaje y de educación ciudadana ya que las patrulleras sirven de megáfono para la ciudadanía", explicó.

Informó que este miércoles se reunieron bajo la coordinación del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Comandancia de la Policía Nacional y el fiscal adjunto del medioambiente Augusto Salas, para coordinar los trabajos de mitigación, prevención y eventual castigo para los responsables de la quema intencional de los pastizales.

Un informe de diferentes instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales señala que durante las últimas 24 horas se registraron 5.231 focos de calor en todo el país.

El reporte sobre focos de calor en la República del Paraguay señala que durante las últimas 12 horas son 1.858 los focos activos.

Los datos se basan en imágenes satelitales, que permiten discriminar los focos de calor según su intensidad y ubicación.

Según los datos expuestos, solo en Presidente Hayes se registraron 3.509 focos de calor durante las últimas 24 horas. En Caazapá se reportaron 296, en Ñeembucú 227 y en Alto Paraguay 229.

Las zonas menor cantidad de focos de calor son Asunción con cinco, Alto Paraná con 16 y Cordillera con 19.

La gran cantidad de incendios ponen en aprietos a los bomberos voluntarios que despliegan todas sus fuerzas y recursos para intentar controlar las llamas.

