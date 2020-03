Gobierno lamenta reclamos y afirma que paraguayos aislados reciben trato digno

Los compatriotas realizaron varias quejas desde que fueron alojados en ese recinto. El sábado denunciaron que el lugar tenía condiciones inadecuadas y que propiciaban el hacinamiento. Este domingo manifestaron que no había personal médico a disposición y que se les pedía limpiar el sitio.

“De todos los locales donde en este momento tenemos a connacionales pasando -al igual que todos nosotros- un momento difícil, el único lugar donde hay cierta dificultad es en ese centro de retiro, con los 117 compañeros y compatriotas”, señaló en comunicación con Última Hora.

González aseguró que con los otros grupos de paraguayos albergados en espacios civiles y militares no pasa lo mismo, sino que todo lo contrario, agradecen y reconocen los esfuerzos del Gobierno.

Embed Incidentes en la base militar de Alto Paraná dónde se encuentran los compatriotas aislados cumpliendo con la cuarentena.



Denuncian que el lugar no se encuentra en condiciones.

#AM1080 #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/sWLAjKqSRJ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 29, 2020

"El trato es digno"

“Tienen desayuno, almuerzo con postre, merienda, cena con postre. Tienen todos los elementos de aseo y camas separadas con la distancia que nos dice el Ministerio de Salud. Entonces no hay maltrato. El trato es digno”, enfatizó.

En un momento admitió que fue cierto que faltaron toallas en el envío de elementos de aseo personal al grupo que está alojado en el Este del país, que fue un motivo de disgusto de los connacionales.

“Se les dio jabón, se les dio cepillo, se le dio lavandina, shampoo, se les dio todo. Faltaron las toallas, está bien, es un error, pero ahora se están viendo para poner las toallas que faltan y no sé si ese fue el motivo (de malestar)”, apuntó.

Dijo que la limpieza debería correr por cuenta de cada uno, porque hasta por eso reclamaron. Sobre el punto acotó que el sitio tiene condiciones contempladas en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la autoridad sanitaria del país.

Asistencia sanitaria

El ministro también desmintió que las personas que hacen cuarentena en la casa de retiro no hayan recibido servicio médico. “Desde el ingreso ocho médicos los acompañaron hasta las 21.00. Y desde las 7.00 (hoy) otra vez uno más”, recalcó. Desde el Ministerio de Salud también anunciaron que se le realizará el test a cada uno de ellos.

“Este es uno de los múltiples temas que se trata en el Consejo de Defensa Nacional. Todos los temas pasan por este consejo. Lo de la frontera es uno muy importante y sensible, porque no olvidemos que tenemos ciudadanos que pidieron que los connacionales no ingresen al territorio nacional”, indicó en un momento.

“Amén de eso, ayer tuvimos a médicos parados en frente tratando de que no ingresen los ómnibus. Aun así, nosotros los trajimos, entendiendo la dificultad. Se les brinda todo lo que está a nuestro alcance. Es una prioridad absoluta para el Gobierno Nacional”, reforzó.

Sin embargo, reconoció que depende de cada uno poner de sí, ser consiente y responsable antes las medidas que impone el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19 en el territorio nacional, que ya registra 59 casos confirmados de coronavirus, tres muertes y un recuperado.