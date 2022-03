Giuzzio recusa a fiscales por permitir presencia de abogado de Cartes

El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio se abstuvo de declarar y recusó a los fiscales de la causa contra Horacio Cartes.

El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio recusó este martes a los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal por permitir la presencia del abogado Pedro Ovelar, quien representa al ex presidente de la República Horacio Cartes, durante una audiencia de declaración testimonial.

El ex titular del Ministerio del Interior y también de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sostuvo que se viola el principio de igualdad y que Cartes se encuentra con fuero en el Senado por ser senador vitalicio, según habían señalado los propios abogados de Cartes en otro momento.

Giuzzio se negó a declarar debido a la presencia del abogado Ovelar, quien alega que puede estar presente durante la declaración testifical contra Cartes, investigado por supuesto lavado de activos y contrabando.

El Ministerio Público convocó este martes a Giuzzio bajo apercibimiento de arresto, debido a que la semana pasada no se presentó porque debía realizar gestiones todavía al dejar el cargo como ministro del Interior.

La investigación contra el líder de Honor Colorado se inició tras las denuncias que realizó el entonces ministro ante el Senado por supuestas conexiones con grupos criminales para el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.

La pesquisa contra el ex mandatario se abrió luego de la presión política de parlamentarios colorados afines al Gobierno y opositores, que empezaron a gestar el juicio político de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por no haber investigado ya al ex mandatario, pese a informes que se emitieron desde la Seprelad y también del Congreso.

La destitución de Giuzzio se dio por supuestos vínculos con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola, de quien habría alquilado o prestado un automóvil para realizar un viaje al exterior.

El Ministerio Público está evaluando si el ex ministro será incluido en la investigación del operativo Turf y ya confirmó que pedirán algunos informes al respecto.