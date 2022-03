Arnaldo Giuzzio se presentó en la mañana de este martes a la audiencia de declaración testifical en la que fue convocado por la Fiscalía para declarar sobre la denuncia que realizó contra el ex presidente de la República Horacio Cartes.

En una conversación con la prensa, el ex ministro del Interior señaló que acercará más información sobre lo denunciado, vinculado a la hermana del ex mandatario, Sarah Cartes.

"Son dos elementos que vamos a incorporar, que tienen relación con las operaciones de Sarah Cartes, que para mí, utiliza para ocultar patrimonio y lavado de dinero", señaló el ex ministro del Interior.

Los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal notificaron a Giuzzio y si no se presentaba a declarar este martes iban a ordenar su detención.

La citación bajo apercibimiento se debió a que la semana pasada no se presentó a declarar, alegando que debía realizar algunas gestiones tras ser destituido de su cargo de ministro del Interior.

El ex secretario de Estado fue recientemente destituido por sus conexiones con un presunto narcotraficante brasileño.

CamScanner 03-01-2022 09.01.pdf Documento presentado por Giuzzio a la prensa.

Giuzzio reconoce errores

La semana pasada salieron a la luz supuestos vínculos del ex secretario de Estado con el presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, detenido en el marco del operativo Turf.

Al respecto, Giuzzio reconoció posteriormente que el hombre le prestó una camioneta blindada para sus vacaciones en Brasil y esto derivó en su destitución.

Esta jornada se refirió sobre el tema y reconoció que se cometieron errores. A pesar de ello, expresó que estaba tranquilo.

"Lo de Marcus Espíndola fue un error, asumo la responsabilidad política, no puede ser que el ministro del Interior no sepa la situación de esta empresa. Pero, eso se va a aclarar oportunamente. Creo que hubo una falla en nuestro sistema de inteligencia, falló, no nos cuidó, pero estamos con eso", agregó.

Critica presencia de abogado de Cartes

Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes, también se constituyó en la sede del Ministerio Público donde Giuzzio prestará declaración testifical.

El ex ministro del Interior cuestionó su presencia. "Él no puede estar acá, él está representando a una persona con fueros".

La Fiscalía inició una investigación contra el ex presidente y líder del Movimiento Honor Colorado tras las denuncias que realizó Giuzzio ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por supuestas conexiones de Cartes con grupos criminales, el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.