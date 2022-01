Giuzzio denuncia a Cartes en la Seprelad por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Arnaldo Giuzzio no recurrió a la Fiscalía.

Poco después de las 9.00, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se presentó en la sede de la Seprelad para presentar su denuncia contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes. El secretario de Estado presentó el escrito de manera particular y no como representante del Ejecutivo.