Funcionarios de Migraciones serán desvinculados tras cobro indebido de multa

“Según la denuncia que presentó en el Consulado de Argentina en Paraguay, él dice que pagó una suma porque dos funcionarios le solicitaron en concepto de multa, porque su ticket no tenía ni un valor o en todo caso tenía que salir por donde ingresó”, relató el alto funcionario.

El argentino había ingresado por el puesto fronterizo Puerto Falcón- Clorinda y decidió salir por la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones.

Embed COMUNICADO | Ante la denuncia hecha por un ciudadano argentino sobre cobro indebido por parte de funcionarios migratorios en el Paso Fronterizo Yacyretá, informamos: pic.twitter.com/3a4uWtJhXS — Migraciones Paraguay (@DGMParaguay) November 12, 2019

Penayo mencionó a radio Monumental 1080 AM que luego se comprobó que no ingresó ninguna suma a la institución en concepto de multa, es decir, no se utilizaron los procedimientos correspondientes para la sanción.

Además, aclaró que el comprobante de ingreso del ciudadano argentino se podía leer perfectamente, pese a estar un poco rasgado.

“No había necesidad de hacerle pasar un mal rato, mucho menos pedirle el pago de una multa y peor aún que se haya cobrado y no haya ingresado a la institución”, refirió.

Penayo confirmó que los dos funcionarios que estaban en el puesto de control serán desvinculados mediante la rescisión de sus contratos. Se trata de Francisco Villalba Martínez y Rubén Darío Benítez.

“No vamos a permitir que este tipo de actos se den dentro de la institución, ni que se dañe la imagen”, expresó.

Finalmente, Penayo lamentó que con esta conducta se haya manchado la gran fiesta que se vivió en la final de la Copa Sudamericana el pasado sábado en Asunción.