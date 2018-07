El funcionario, que se desempeñaba como jefe de Control de Calidad de Informática del organismo electoral, está implicado en un audio filtrado que salió a la luz pública y revela un presunto esquema de compra de votos.

En el audio se escucha la conversación de Iturburu Cañete con una candidata a diputada por el Departamento Central. El trabajador asegura tener la capacidad de incrementar la cantidad de votos para un determinado candidato a cambio de una suma de dinero.

La cartera electoral también anunció que puso el hecho en conocimiento del Ministerio Público. Por otro lado, la institución también aclaró que ni el funcionario mencionado, ni cualquier otro, tiene la posibilidad de modificar o adulterar los resultados electorales.

“Corresponde señalar que la responsabilidad del hecho denunciado corresponde única y exclusivamente a dicho funcionario, ya que las promesas realizadas, con el objeto de obtener algún beneficio personal, son de cumplimiento imposible”, expresa el documento.

En otra grabación, el funcionario del TSJE asegura que él es el encargado de proteger los votos del Partido Colorado.

“Yo te cuento directo y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”, aseguró.

El material fue difundido por el diario ABC Color y revela un supuesto arreglo entre el senador por UNACE Jorge Oviedo Matto y el funcionario para que este le ayude con el servicio de impresión de actas y con el objetivo de agregarle votos.

El TSJE aseguró que todo el proceso electoral fue auditado, así como también se ha tenido el acompañamiento de misiones de observación electoral nacional e internacional.

Finalmente, la cartera estatal comunicó que durante la puesta en marcha del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), los certificados fueron visualizados cada uno por la institución.

“La Justicia Electoral reafirma la legitimidad de las elecciones generales, atendiendo que el cómputo definitivo de las actas de resultados confirmó la precisión de los resultados oficiosos adelantados por el TREP”, finaliza el documento.