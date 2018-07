TSJE: "No hay posibilidad de manipular resultados de elecciones"

Defendió el trabajo transparente de la institución, bajo el argumento de que las actas estuvieron disponibles en la página web, para toda la ciudadanía.

"Un voto no se puede modificar", insistió y explicó que las actas deben firmar los tres miembros de mesa y que, en todo caso, Iturburu debía haber falsificado estas rúbricas.

Para Mauro, se trata de una "ingenuidad única" pensar en que se pudo haber manipulado el conteo de votos de las elecciones de abril.

A su vez, el director de Informática, Fausto Von Streber, mencionó que el funcionario involucrado no tiene participación en el proceso de juzgamiento de las actas.

El asesor agregó que es una estafa por parte de un funcionario que quiso ganar dinero, prometiendo algo que no puede cumplir porque el sistema no le permite.

En una grabación se escucha la conversación del jefe de Control de Calidad de Informática de la Justicia Electoral, Miguel Iturburu Cañete, con una candidata a diputada por Central. El funcionario le asegura tener la capacidad de incrementar la cantidad de votos para un determinado candidato a cambio de una suma de dinero.

Hace alarde de poder modificar resultados electorales. “Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí, pero si te falta 5.000 votos no puedo”, afirma.

En otra parte del audio, revelado por la periodista Mabel Rehnfeldt en la 730 AM, también se refiere al Partido Colorado: “Yo te cuento directo, y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”.

Inicialmente la candidata le pide ayuda para imprimir actas electorales que le puedan servir para custodiar sus votos, a lo que Iturburu responde que el costo aproximado por la impresión es de alrededor de G. 20 a 30 millones.

Tras la publicación del audio, El Tribunal Superior de Justicia Electoral, decidió apartar del cargo al funcionario y anunció que realizará el sumario correspondiente. Además, se remitirán los antecedentes a la Fiscalía.

Equipo de Marito

El discurso del futuro ministro del Interior y vocero del equipo de transición, Juan Ernesto Villamayor, coincide con el TSJE. Dijo que Iturburu solo tiene la capacidad de engañar.

Agregó que a Colorado Añetete nunca le ofrecieron este tipo de "servicios".