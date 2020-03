Ningún extranjero puede ingresar por la zona a raíz de medidas restrictivas del Gobierno Nacional ante el ingreso del Covid-19 al Paraguay, según informó el corresponsal de Última Hora Marciano Candia.

El jefe de Migraciones de la zona, César Duarte, informó que todos los controles y registros se realizan desde tempranas horas y hasta el momento no se permitió el ingreso de turistas brasileños al país.

“Por este puesto de control no han ingresado extranjeros, solamente connacionales y residentes paraguayos. Esta es la única oficina regional habilitada, los demás puestos ubicados en Bella Vista Norte y Capitán Bado están inhabilitados”, dijo.

Desacuerdo de Bolsonaro

En ese sentido, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, manifestó su desacuerdo ante la situación y refirió que es imposible evitar el tráfico de personas en la zona, ya que existe mucha relación entre ambas ciudades.

BOLSONARO Y SUS FRONTERAS



El Presidente de Brasil habló sobre la frontera seca entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá.



Alega que no hay forma de evitar el tráfico allí.



Cerrar fronteras no resolverá evitar la propagación del coronavirus, dice.

El mandatario del país vecino refirió que su Gobierno sí decidió cerrar parcialmente la frontera brasileña con Venezuela a partir de este miércoles, pero que no se tomó la misma determinación con el límite internacional paraguayo, ya que afectará directamente a Mato Grosso do Sul.

Dijo que esa decisión justamente la conversó con el presidente Mario Abdo Benítez y que por la relación de ambas ciudades, decidió no cerrar esa línea fronteriza.

"Conozco bien la región porque serví allí, es una frontera seca, si no prestás atención, no sabés cuándo estás en Paraguay, cuándo estás en Brasil y no puedes evitar el tráfico de personas allí, porque eres un brasileño casado con una paraguaya, paraguayo casada con brasileña. Son ciudades que son gemelas. Es imposible separar, esto no es fácil ", expresó, según publicaron medios brasileños.

Por otra parte, el Gobierno Nacional decidió cerrar totalmente la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, como otra medida preventiva ante la situación.

Este miércoles, el tráfico de personas y de cargas fue prácticamente nulo en la zona del Puente de la Amistad, por lo que se espera un fuerte impacto económico en la relación con el Brasil.