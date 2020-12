FTC desmiente que hija de Carmen Villalba se encuentre en poder del Estado

La abogada Daisy Toledo Irala denunció que la niña de 13 años supuestamente fue llevada por militares o civiles, de acuerdo con declaraciones brindadas por su cliente Laura Villalba.

En ese sentido, el vocero de la FTC, el teniente coronel Luis Apesteguía, negó que la menor se encuentre retenida por las fuerzas de seguridad y afirmó que se trata de una versión que el grupo criminal busca instalar en contra de las autoridades.

“Nosotros no podemos tener a ninguna niña en nuestro poder, no tiene ningún sentido… Se desmiente, claro que sí. Ellos siempre van a querer instalar este tipo de situaciones, ellos operan así y ellos son los responsables de los menores que tienen consigo. Los llevan al monte, les lavan el cerebro prácticamente y les ponen un arma en la mano”, expresó el vocero en entrevista con la radio 1020 AM.

Apesteguía indicó que tomaron conocimiento de la denuncia y de que supuestamente la menor estaría herida, por lo que pidió al grupo criminal que, de ser así, la pongan a disposición de la Justicia y se la deje en un lugar para darle la asistencia que necesita.

“Nosotros también estamos llevando adelante un operativo bastante grande para encontrarla y ojalá que la pongan en un lugar para que se la pueda asistir. Nosotros garantizamos la vida, estamos en un estado de derecho y nuestra primera opción siempre es que la Justicia se encargue”, aseguró.

El teniente coronel insistió en que la denuncia sobre supuesta desaparición se trata de una guerra mediática y afirmó que los mismos integrantes del grupo criminal, con perfiles falsos, intentan inundar las redes sociales con esas cuestiones.

“Ya tenemos un operativo especial de búsqueda de la menor y otros operativos paralelos. No hemos abandonado la zona, seguimos trabajando en el lugar y tenemos otras operaciones con varias aristas y frentes que llevamos adelante”, refirió.

Por otro lado, el vocero resaltó que la captura de la supuesta integrante del EPP, Laura Villalba, es un golpe muy importante que ayudará a recabar mayor información sobre las personas que se encuentran en cautiverio por el grupo criminal.

Detención de Laura Villalba

Laura Mariana Villalba, una de las hermanas de Carmen y Osvaldo Villalba, fue detenida el pasado 24 de diciembre en la zona de Cerro Guazú, Departamento de Amambay, donde anteriormente se registraron varios enfrentamientos entre el EPP y la FTC.

En esa zona cayó abatido Lucio Silva, uno de los antiguos integrantes del grupo armado.

Laura Mariana supuestamente retornaba del campamento principal del grupo terrorista comandado en operaciones por Osvaldo Villalba.

Actualmente, la mujer se encuentra con prisión preventiva por disposición judicial en la prisión militar de Viñas Cué.