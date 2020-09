Tras esta decisión de la plenaria, el político colorado intervino en más de una ocasión para insistir en que "no se tocó un plato de comida" en su época de gobernador del Guairá y alegó que la Fiscalía tiene el objetivo de eliminarlo de la política.

No dejó de mencionar que dicha institución responde a los intereses del ex presidente de la República Horacio Cartes, líder del Movimiento Honor Colorado.

Friedmann en un momento de la sesión pidió que se proyectara un video, que según afirmó, era sobre un supuesto puerto clandestino de contrabando de cigarrillos, que al poco tiempo subió a su cuenta de Twitter. Dijo que, supuestamente, pertenecía a la Tabacalera del Este SA (Tabesa), que pertenece a Cartes.

"Ahí está toda la estructura, los camiones de Tabesa. ¿Ustedes creen que hay una lancha investigada? ¡No hay una lancha investigada por la Fiscalía! Esto es contrabando de cigarrillo, este operativo está apañado por la Fiscalía General de la República", lanzó.

"Así actúa Sandra Quiñónez, protegiendo el contrabando internacional", espetó, pero aseguró que no profirió amenazas contra ella.

Embed Febrero 2020, puerto clandestino contrabando de cigarrillos de Horacio Cartes, algún investigado ?Alguna imputación ? Siguen protegiendo a los delincuentes ? pic.twitter.com/2W7FqJPpfi — Rodolfo Friedmann A. (@ro_friedmann) September 3, 2020

A sus alocuciones se virtieron posiciones a favor y en contra. Por ejemplo, la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), alegó que no era posible tratar su desafuero este jueves si no era aprobado el pedido sobre tablas.

El parlamentario cartista Sergio Godoy, por su parte, refirió que la Fiscalía no está manejada y señaló que el caso de Rodolfo Friedmann reúne las condiciones para una pérdida de investidura.

Sobre este punto, aportó lo propio el legislador colorado Enrique Riera y dijo que se tiene que "depurar" el Senado. "La Fiscalía tiene aciertos y errores, lo que me parece irracional es reclamar 'por qué me investigan a mí y no a otros'", sostuvo.

Friedmann, que se incorporó al Senado después de haber renunciado a la titularidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), citó al ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y al ex jefe de gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, accionista de la aseguradora del proyecto Metrobús.

Criticó en este sentido que el Ministerio Público no haya proseguido las investigaciones contra las personas citadas que, coincidentemente, fueron altos funcionarios de la administración del ex presidente.

Rodolfo Friedmann fue imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo en la causa que la firma Eventos y Servicios SA (ESSA) proveyó almuerzo escolar a la Gobernación administrada en ese entonces por él, entre 2017 y 2018.

La Fiscalía señala que Friedmann tendría participación en la empresa, y en tal condición habría impuesto condiciones. Además, la carpeta fiscal cuenta con un informe de la Contraloría General de la República, que señala que gran parte de las raciones no fueron entregadas.

El juez Agustín Delmás admitió la imputación del senador abdista y comunicó el pedido de desafuero al Senado, que es lo está pendiente de ser tratado.