Senado dilata el tratamiento de desafuero de Rodolfo Friedmann

El magistrado Agustín Delmás, además de admitir la imputación del senador Rodolfo Friedmann, también hizo oficial el pedido de desafuero el lunes pasado. El proceso abierto contra el senador es por supuestos hechos punibles en sus anteriores funciones.

Óscar Salomón, presidente de la Cámara Alta, habló en la semana de un compromiso de tratar el oficio apenas llegue a la cámara legislativa. Si bien tuvo entrada el documento, no hubo voluntad política para su tratamiento, informó la periodista de Última Hora Diana González.

En forma estratégica, los legisladores llenaron los cupos sobre tablas para que no quede lugar al tratamiento del pedido de desafuero.

Cuando Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), preguntó si se podía todavía analizar el tema, la respuesta recibida fue que no. Por ese motivo, solicitó que ese tema tenga moción de preferencia la próxima semana.

Rodolfo Friedmann fue imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo. Tras ser imputado, Friedmann renunció como ministro de Agricultura y Ganadería.

Además de él, en esta causa también fue imputado el diputado Éver Noguera, quien fue salvado por su pares al no aceptarse su desafuero en la Cámara Baja.

Otros imputados son Marly Figueredo (esposa de Friedmann); Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo de Friedmann), y los ciudadanos Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez.

Se tenía previsto que este jueves se deje sin fueros a Rodolfo Friedmann, ya que el propio presidente del Congreso, Óscar Salomón, informó el miércoles que había un 100% de apoyo para dar vía libre a la investigación de la Fiscalía.

La mayoría de los referentes de los distintos partidos políticos del oficialismo y de la oposición anunciaron el voto a favor del desafuero.

En el caso del llanismo, Fernando Silva Facetti y Zulma Gómez consideraron que no corresponde. Sostienen que Friedmann no es senador electo ni proclamado, sino que ocupa la banca por una resolución administrativa de Fernando Lugo, por lo que no tiene inmunidad ni fueros.

Sin embargo, sobre la posibilidad de la pérdida de investidura, la mayoría considera que se debe analizar.

Investigación de Fiscalía

El Ministerio Público formuló las imputaciones en prosecución de la investigación del caso que data de la época en la que Friedmann era gobernador del Departamento de Guairá entre los periodos 2013-2018.

Específicamente, en la causa que la firma Eventos y Servicios SA (ESSA) proveyó almuerzo escolar a la Gobernación administrada en ese entonces por el actual ministro de Agricultura entre 2017 y 2018, y que tenía por socios al diputado imputado y a Hugo Alexander Torales.

Fiscalía señala que Rodolfo Max Friedmann tendría participación en la empresa, y en tal condición habría impuesto condiciones. Además, la carpeta fiscal cuenta con un informe de la Contraloría General de la República, que señala que gran parte de las raciones no fueron entregadas.