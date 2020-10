"Estamos investigando a personas que forman parte de la estructura logística, son paraguayos. Los nombres no puedo dar, pero sí son personas que formarían parte de la estructura, más bien de la logística, por el momento", apuntó.

Hasta el momento, Cristian Turrini, ex director de la TV Pública, es el único detenido en este caso. Turrini se presentó este miércoles en la Fiscalía para su audiencia de declaración indagatoria, pero se abstuvo de declarar.

Cáceres indicó que las personas ya fueron identificadas y son buscadas, aunque no quiso dar más datos para no entorpecer la investigación. Dijo que aún no se tiene información de la empresa propietaria de la carga.

Por su parte, Cristian Turrini volvió a reiterar a los medios de prensa que no es el propietario de las bolsas de carbón vegetal en las que se encontraban ocultos los panes de cocaína.

Asimismo, uno de sus abogados, Nery Villalba, señaló que su cliente es solo un intermediario entre los vendedores y compradores del carbón vegetal.

Turrini es el responsable de uno de los depósitos ubicados en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde los investigadores también encontraron este lunes cocaína y bolsas similares a las que se encontraron en los contenedores.

El operativo y la incautación de la carga de cocaína se realizaron en el puerto Terport, de la ciudad de Villeta. Unos 11 contenedores fueron retenidos entre el lunes y este miércoles.

Hasta el momento, se pudieron revisar dos de ellos y se contabilizaron ya 2.331 kg de cocaína de alta pureza, pero este número se podría incrementar, ya que este miércoles continuarán con el procedimiento en los demás contenedores.

La droga planeaba ser enviada hasta Buenos Aires, para luego llegar hasta Amberes, Bélgica, punto estratégico desde donde los narcotraficantes la distribuirían hasta otros países, de acuerdo a la investigación de las autoridades.