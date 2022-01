Arnaldo Giuzzio , titular del Ministerio del Interior, habló este viernes a través de Monumental 1080 AM, donde señaló que el ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes , está siendo investigado por la Fiscalía de Panamá , debido a que pidieron informes a la Policía Nacional y a la Seprelad sobre sus antecedentes penales y judiciales.

“En el caso de Horacio Cartes, lo que hizo este señor en su momento fue mencionar en su declaración jurada la tenencia de G. 88.000 millones en el 2013 y en el 2014 G. 90.000 millones en caja, en efectivo, en algún lugar de su casa. Este dinero no estaba dentro del sistema financiero”, señaló Giuzzio.

Asimismo, dijo que en la publicación de un medio se obvió mencionar muchas operaciones que demuestran el crecimiento patrimonial de Horacio Cartes y que supuestamente tiene cuentas a cobrar a personas físicas, a dueños de medios, a funcionarios y a parientes.

“Tampoco mencionó el medio que su patrón está siendo ahora investigado por la Fiscalía del exterior, que está solicitando informes sobre sus antecedentes judiciales y penales en nuestro país, es de Panamá", aseveró el ministro del Interior.

Además, dijo que hasta donde sabe, el pedido está dirigido a la Policía Nacional y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), mientras que aseguró que anteriormente también se recibió el mismo pedido por parte de Brasil.

“Atendiendo su condición de empresario y dada también la permanente exigencia de organismos internacionales en relación a la transparencia, el ex presidente es endilgado a través de sus empresas de enviar importantes cantidades de cigarrillo al exterior. Eso demuestra que se evita todo tipo de control por parte de los organismos que no van a pedirle el origen de ese dinero”, señaló a su vez el ex titular de la Senad, respecto al dinero en efectivo que Cartes maneja.

Y añadió: “Eso también demuestra su capacidad de préstamo, porque él presta dinero en efectivo a mucha gente, eso está en su declaración jurada, que tiene cuantiosas deudas a cobrar, pero que finalmente no cobra”.

Igualmente, cuestionó a la Contraloría General de la República, ya que según él la institución tuvo que realizar el control correspondiente para corroborar que realmente HC cuenta con ese dinero en efectivo, y calificó de “grave” la situación, teniendo en cuenta que escapa de los controles.

“Es un absurdo, es una forma muy clásica, básica de evadir todo tipo de control”, reclamó Giuzzio, añadiendo que el mecanismo es muy similar al caso de Ramón González Daher, pero aseveró que es un esquema “mucho más grande”, debido a los altos montos que maneja Cartes.

“Pero lo raro de este señor (Cartes) es que no le reclama a la gente. Así se han comprado muchas cosas, acciones de bancos, medios, por ejemplo, no se devolvieron, y al no devolverse, ¿qué es lo que uno puede llegar a pensar? O es prestanombre o tiene sometida a la persona", agregó Arnaldo Giuzzio.

Finalmente, el ministro aseguró que el caso amerita la apertura de una carpeta fiscal y que espera que realmente se investigue.

Días pasados, la Contraloría publicó las declaraciones juradas presentadas hasta el año pasado, entre ellas, la del ex mandatario Horacio Cartes, quien realizó una rectificación para incluir la empresa offshore que ocultaba.

Tras ello, se observó un aumento de casi USD 300 millones en su patrimonio, comparando su declaración jurada presentada el año pasado, además de la presentada cuando asumió como presidente en el 2013.