No obstante, la medida fiscal aún no fue admitida oficialmente, ya que el Poder Judicial lleva adelante una huelga y aún no se le notificó al jefe comunal.

Los hechos por los cuales se imputó al jefe comunal tienen que ver con el procesamiento ilícito de desechos, en este caso quema de basura, e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, según informó la fiscala a Última Hora.

Por estos delitos, la Fiscalía solicitó medidas alternativas para Rodríguez. Además, se pidieron documentaciones con relación al vertedero y el plan de gestión ambiental de la Municipalidad.

A inicios del mes de octubre, el Ministerio Público intervino el vertedero municipal de Yaguarón, debido a denuncias por quema de basura.

Según el informe fiscal, el vertedero se encuentra en pleno funcionamiento, con una fosa de gran tamaño, para el entierro de basura. Así también, hay restos de residuos que son incinerados constantemente en el lugar.

La denuncia recibida ante el Ministerio Público señala como responsable al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, quien tiene a su cargo la administración.

Tras la verificación, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible dispuso la suspensión de actividades del vertedero municipal de Yaguarón, alegando que operaba sin declaración de impacto ni criterio ambiental.

Por su parte, Rodríguez había manifestado en su momento que las fiscalizaciones que se realizaron responden a “una persecución política”, por las próximas elecciones municipales del 2020.